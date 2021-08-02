Сколько денег потеряет Украина после запуска «Северного потока-2»: «Содержать армию будет не на что»

"Северный поток 2" может заработать уже в нынешнем году. Фото: REUTERS

ГАЗ НЕ ДЛЯ ВАС

Для начала - небольшая хроника последних событий вокруг многострадального газопровода.

• 21 июля США и Германия достигли соглашения, которое позволит достроить «Северный поток – 2» без дополнительных санкций. Правда, немцы пригрозили России новыми санкциями, если наша страна станет «злоупотреблять» новым газопроводом для давления на Украину.

• 28 июля трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило запланированный объем работ по «Северному потоку - 2». Газопровод завершен на 99%, осталось проложить 27 км.

• 31 июля глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил: «Для Украины важно сделать так, чтобы газ не шел через «Северный поток-2» в обход нашей страны».

Подобные заявления от украинцев звучат уже много лет - с тех пор, как «Северный поток - 2» вообще появился в планах. И это неудивительно. Сейчас транзит российского газа в Европу через Украину составляет 55,8 млрд кубометров в год. А когда «Северный поток – 2» запустят, по нему из России в Европу потечет 55 млрд кубометров газа в год. Считай, столько же.

- А ведь есть еще «Турецкий поток», - напоминает экономист Денис Ракша. Этот газопровод снабжает российским газом Южную и Юго-Восточную Европу, его мощность - больше 30 млрд кубометров в год. - Получается, после запуска «Северного потока - 2» украинская газотранспортная система для транзита российского газа в Европу будет не очень-то и нужна.

Так что сколько бы украинцы ни рассказывали о политическом значении нового газопровода, их «неприязнь» к нему - чисто экономическая. Причем сейчас им опасаться нечего. Дело в том, что до 2024 года между Россией и Украиной действует соглашение с условием «качай или плати». То есть даже если мы вообще перестанем гнать газ в Европу через Незалежную, то все равно будем каждый месяц платить украинской стороне фиксированную сумму за возможность транзита.

И от своих обязательств Россия не отказывается - договор есть договор и его надо соблюдать. Но в 2024 году он закончится. А что потом? Эта неопределенность и не дает покоя Украине, из-за нее она жалуются на Россию всем подряд и требует на нас «надавить».

- Украинская сторона опасается, что Россия не подпишет с ней соглашение о транзите газа после 2024 года, - поясняет Денис Ракша.

Схема газопровода "Северный поток - 2". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МИЛЛИАРДЫ В ТРУБУ

А теперь – главный вопрос: так сколько же Россия платит Украине за транзит? Стороны неохотно распространяются об условиях контракта и цифры звучат разные. Но очень и очень внушительные. Например, в 2019 году президент Владимир Зеленский писал в соцсетях, что за ближайшие пять лет Украина получит за транзит «как минимум больше 7 миллиардов долларов». Похожую сумму - $7,2 млрд - называл глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. А в нынешнем году глава Украины озвучил уже более серьезную цифру:

- «Северный поток - 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас как минимум от $3 млрд в год. Нам нечем будет платить за украинскую армию, - посетовал Зеленский.

Таким образом, речь идет о сумме от 1,5 до 3 млрд долларов в год. Неудивительно, что украинцы хотят продолжения банкета! То есть, транзита.

- Представители «Газпрома» и российского правительства не раз говорили, что не против подписания нового соглашения. Но при условии, что украинцы предложат экономически обоснованный тариф за транзит, - говорит Денис Ракша. - При обсуждении нового соглашения стоимость транзита газа через Украину, естественно, будут сравнивать с ценами других газопроводов. И если украинцы запросят больше денег, чем можно заплатить за транзит через «Северный» и «Турецкий» поток, то какой смысл продлевать с ней соглашение?

Похоже, после 2024 года для украинцев остается два сценария.

1. Новое соглашение о транзите вообще не будет подписано и они потеряют от 1,5 до 3 млрд долларов в год.

2. Соглашение продлят, но на менее выгодных для Украины условиях. Этот вариант гораздо вероятнее. Сколько именно Незалежная в этом случае потеряет в деньгах, сказать нельзя - все-таки «Северный поток - 2» еще не запущен и оценивать новые «рыночные цены». на транзит никто пока не возьмется. Но речь точно идет о сотнях миллионов долларов в год.

В 2019 году президент Владимир Зеленский писал в соцсетях, что за ближайшие пять лет Украина получит за транзит российского газа «как минимум больше 7 миллиардов долларов». Фото: REUTERS

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА?

Что им делать без этих деньжищ? Конечно, варианты есть разные: повысить налоги, сократить вооруженные силы, продать кому-нибудь право на торговое наименование «сало», как недавно сделала Армения с коньяком. Но наш эксперт считает: такая встряска, наоборот, может быть полезна для украинской экономики.

- Доходы Украины от транзита газа - это рента. Россия продает нефть, Египет пропускает корабли через Суэцкий канал - это тоже рента. Любая страна, которая получает ренту, всегда может ее потерять, - констатирует Денис Ракша. - С одной стороны, это удар по бюджету - на какое-то время просядут доходы, возможно, придется занимать деньги у МВФ. Но нет худа без добра. Когда ты получаешь большие деньги от ренты, у тебя нет стимулов для активного развития. А когда ренты не стало, то хочешь – не хочешь, а придется модернизировать экономику, чтобы возместить потери. Скорее всего, украинские власти уже думают над тем, что им делать после 2024 года в случае потери доходов. Причем сценарий более-менее понятен. Это добыча газа на своей территории (месторождения на Украине есть, - Ред.) и развитие новых отраслей, которые станут приносить доходы в бюджет. Например, украинцы могут возродить свое кораблестроение, выпускать авиационные двигатели. Так что с точки зрения абстрактной экономики потеря доходов от ренты - это хорошо. Хотя поначалу и больно.