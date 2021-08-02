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Звезды2 августа 2021 21:50

Новый адвокат экс-жены Романа Малькова поблагодарила Анастасию Макееву: «Этот марлезонский балет скоро закончится»

Суд постановил бывшему мужу выплачивать 51 тысячу рублей в месяц
Авторы (2):
Анна ВЕЛИГЖАНИНААнна ВЕЛИГЖАНИНА
Виктория КАТАЕВА
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Бывшая семья Романа Малькова. Фото из архива С.Мальковой

Бывшая семья Романа Малькова. Фото из архива С.Мальковой

17 тысяч рублей на каждого ребенка (а их трое) – такую сумму присудил Обнинский городской суд Роману Малькову – новому мужу актрисы Анастасии Макеевой. После женитьбы на ней Роман оставил без содержания бывшую жену Светлану и четверых общих детей. Теперь по решению суда 51 тысячу рублей в месяц, хочешь-не хочешь, выкладывай. (Это сумма на троих младших детей, а старший Андрей переехал жить к отцу и мачехе). Учитывая, что с марта 2021ого Роман не давал Светлане ни копейки на наследников, долг взыскивается за весь период.

«Бывших детей» не бывает

У Светланы Мальковой появился медийный адвокат – Юлия Вербицкая-Линник, известная по громким делам. Одно из них – беспрецедентное возвращение квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, отнятой у народной артистки ее последним мужем Бари Алибасовым. Это большая и громкая победа. Звездный адвокат комментирует ситуацию Мальковых:

- Если мужчина полюбил другую женщину, даже при наличии детей и законной жены, - это его жизнь, его право и его выбор. В этом случае, первейшая его обязанность – защитить свою семью и, в первую очередь, детей от любых неблагоприятных последствий развода. Пусть он теперь и считает их всех «бывшими». Жены бывают «бывшими» - вот только «бывших детей» не бывает. И дети хотят кушать. Каждый день. Наблюдаем в данной истории, помимо свойственного многим российским мужчинам (к сожалению! ) уклонения от алиментов – бывший супруг нападает на мать своих детей. Наносит, один за одним, глубочайшие психологические удары. Манипулирует старшим сыном шестнадцатилетним Андреем, используя его как повод получить со Светланы алименты, и как можно больнее ударить, уязвить. Провоцирует дурные наклонности подростка.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Фото: Личный архив

- Позицию Светланы, к которой я испытываю глубочайшее уважение, иначе как библейской я назвать не могу, - продолжает Вербицкая-Линник, - Она любит своего «блудного сына» Андрея, говорит о том, что он всегда останется любимым членом ее семьи, когда бы он ни захотел вернуться, двери открыты. Андрей вправе сделать любой выбор и проживать с тем, с кем ему захочется. Как мама, Светлана просит его быть аккуратным и не допускать увлечения вредными привычками – все это очень быстро может сломать жизнь. Она не сердится на него, он остается ее первенцем, готова ждать, полгода, год, сколько еще продолжится этот «марлезонский балет» в исполнении загулявших супруга и сына. Но однажды всё вернется на круги своя. Ибо новая семья Романа, начавшаяся с лжи, ненависти к «бывшей», предательства и так далее, существовать долго не может. Но это был его , Романа Малькова, выбор. И сына тоже, он уже взрослый, несколько месяцев осталось до совершеннолетия. Дальше ждет армия, защита Отечества, после – взрослая жизнь, в которой придется учиться обеспечивать себя самому…

Со слов моей доверительницы, Роман также пытался уговорить 14-летнюю дочь Анну переехать к нему и его «новой» супруге. Но Анна отказалась. После этого ругательства и обвинения уже понеслись в адрес Анны, почти ребенка, подростка с хрупкой психикой. Вероятно, Роман Мальков, рассуждает, что для войны все средства хороши.

«Роман, вам придется очень много работать … на нас»

- На ваш профессиональный взгляд, Роман Мальков сможет получать алименты со Светланы на Андрея?

- Я ознакомилась с данным исковым заявлением, которое Роман Мальков подготовил и направил копию Светлане. Документ забавный. Могу лишь отметить, тот, кто его составлял (возможно, сам Роман) не имеет значимого опыта выступлений в судах: слишком много эмоций, не свойственных юристам, да и откровенной глупости. На судебные заседания, я полагаю, приведут Андрея. Ему предстоит рассказать всем, какая плохая у него мама. Посмотрим, хватит ли сил на такое предательство. Ведь все, что он скажет – останется в протоколах судебного заседания. А рукописи, даже такие, процессуальные, как мы помним – не горят. Подумает ли папа о том, как в дальнейшем жить Андрею, когда он поумнеет?

Отвечая на ваш вопрос по алиментам на шестнадцатилетнего юношу, скажу, что нет, я не позволю Роману Малькову получить какие-либо деньги со Светланы, ущемив ее права как мамы, и тем более (слышала эти досужие рассуждения) попытаться лишить ее родительских прав на всех детей. Точнее, подать исковое заявление он сможет…. Но напомню: если одна из сторон обращается в суд с требованиями надуманными (а Светлана – идеальная мама и тому множество подтверждений), необоснованными и проигрывает, то обязана оплатить не только госпошлину, но и возместить стороне победившей судебные расходы на адвокатов. Поэтому теперь это удовольствие – сутяжничать – для Романа Малькова не останется бесплатным, за каждый инициированный им и проигранный процесс мы будем выставлять счета нашего адвокатского агентства. А мы, поверьте, весьма недешевые специалисты!

- Роман, вам придется очень много работать - чтобы рассчитаться по всем обязательствам не только перед Светланой за алименты, но еще и перед нами, адвокатами. Чем больше необоснованных исков вы подадите, тем дольше будете работать на нас, - иронизирует юрист, - Что же касается вашей новой избранницы, Анастасии Макеевой, она красивая, опытная и взрослая женщина. Искренне желаю ей благополучия, хотя некоторые ее реакции не могут не вызывать удивления. Вероятно, она пытается таким образом защитить вас. Публично демонстрируемая ею забота о вашем здоровье очень трогательна. Мы желаем вам крепкого здоровья, Роман!

Напомним, в марте перед пандемией год назад отец четверых детей (семья проживает в Словении) Роман Мальков отбывает в Москву по работе. Там закручивает лав-стори с актрисой мюзиклов Анастасией Макеевой, при законной жене публично делает ей предложение. Разводится. Женится на Анастасии. И крайне агрессивен по отношению к бывшей в публичном поле.

- Раньше Рома был хорошим мужем и отцом, за семнадцать лет нашего брака я ни на секунду не сомневалась в правильности своего выбора и крепости нашего союза, - настаивает Светлана Малькова, - Но потом с ним что-то странное случилось….

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