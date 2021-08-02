Бумеранг для разлучницы: Анастасии Макеевой придется платить алименты на детей нового мужа

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Распрям Анастасии Макеевой с бывшей женой своего избранника, похоже, не будет конца. Прораб Роман Мальков, закрутивший роман с актрисой во время ремонта ее дачи, уже и развелся, и следом женился на знаменитой пассии, а покоя в семье так и нет. Теперь экс-супруги скандально делят детей и алименты.

Один из четверых отпрысков, старший 16-летний сын уже переехал в Москву к отцу и его звездной жене. А трое детей поменьше остались в Словении с матерью Светланой Мальковой. Почти полтора года денег от сбежавшего мужа она не получает, а суд по алиментам буксует уже несколько месяцев. Помочь женщине добиться положенных выплат взялась адвокат Юлия Вербицкая. Личной встречи у них не было: знакомство состоялось в прямом эфире Инстаграма.

Точную сумму алиментов, на которую рассчитывает, Малькова не назвала: мол, ей еще нужно подсчитать, сколько денег она тратит на детей. Однако, прожиточного минимума в размере 18 тысяч рублей на каждого ребенка, о котором напомнила адвокат, многодетной маме точно не хватит.

- Мы посмотрим, какие расходы вы фактически несете, и все их взыщем, - пообещала клиентке адвокат и пожелала Роману Малькову крепкого здоровья еще, как минимум, на 12 лет - именно через этот срок младший ребенок отметит совершеннолетие, а значит, его отцу, хочешь не хочешь, придется работать. - Также вы получите алименты за предыдущий период, пока бывший муж не платил детям, и санкции за просрочку - это космические суммы, вот увидите. Наш с вами пример должен стать хрестоматийным.

Как отметила юристка, Анастасия Макеева - очень смелая женщина, раз увела из семьи мужчину с такими внушительными финансовыми обязательствами, которые придется исполнять.

- Это ведь огромный груз ответственности, - напомнила адвокат и описала, с чем может столкнуться актриса. - Только представьте, как это неприятно, когда вам звонят в дверь в семь утра, вы выходите в красивом пеньюаре или легкой пижамке, а там судебные приставы: "Здесь живет такой-то господин? Сейчас мы будем его вещи описывать". Это же ужас какой-то! А есть другая сторона. Когда женщина заявляет, что она сильная и защитит своего мужчину от злых бывших жен и злых детей. Тогда получается, что и долги тоже она будет за него платить. Ведь по закону, все, что сейчас они заработают в браке, это совместные супружеские деньги. И даже если долги исключительно мужа, как ты ни крути, какие брачные контракты не подписывай, судьи умные - им все очевидно.

Зрители этого эфира никакой женской солидарности к Анастасии Макеевой не проявили. Наоборот, пользователи Инстаграма уверены, что такое развитие событий - необратимый бумеранг для разлучницы, которая соблазнила женатого мужчину и заставила его отказаться от собственных детей, попутно устроив из этой драматичной истории водевиль на ток-шоу.

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