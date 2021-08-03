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3 августа 2021 15:32

Наталья Селезнёва: «Олег Меньшиков правильно делает: выгоняет тех, кто приходит в театр только за зарплатой»

Вдова Владимира Андреева поддержала худрука театра им.Ермоловой, который решил сократить штат
Анастасия ПЛЕШАКОВААнастасия ПЛЕШАКОВА
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Руководит театром последние девять лет популярный актер Олег Меньшиков.

Руководит театром последние девять лет популярный актер Олег Меньшиков.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

«КП» внимательно следит за ситуацией в Театре им. Ермоловой, где попали под сокращение более 20 артистов. Большинство из уволенных – актрисы в возрасте 40-50 лет. Устроиться на новую работу им будет непросто.

Руководит театром последние девять лет популярный актер Олег Меньшиков. В 2012-м году он сменил на посту худрука народного артиста СССР Владимира Андреева. Тогда труппа восприняла его назначение с надеждой и радостью.

По официальной версии, именно Андреев пригласил Меньшикова. В нём он видел своего преемника. Меньшиков в молодости служил в этом театре в течение нескольких лет прежде чем стать «свободным художником». По другой версии, назначение Олега Евгеньевича произошло в результате закулисных интриг. Как было на самом деле, мы спросили вдову Владимира Алексеевича Андреева, народную артистку РФ Наталью Селезнёву. Заодно поинтересовались у Натальи Игоревны, что она думает о скандале в театре, которым более 20 лет руководи ее муж.

Наталья Селезнёва сейчас на Майорке, купается в Балеарском море, наслаждается отдыхом. Но на вопросы kp.ru согласилась ответить. Как же все было десять лет назад?

- Андреев два года уговаривал Меньшикова прийти в их театр, вёл с ним переписку, - свидетельствует Наталья Селезнёва. - Только в Олеге Андреев видел своего преемника. Не было у него других кандидатов. Все происходило на моих глазах. Даже сохранилось письмо Меньшикова, в котором он пишет, что они с Андреевым родственные души и он готов принять предложение Владимира Алексеевича. Олег очень хорошо относился к моему мужу. Андреев же относился к нему, как к родному сыну. У них были дружеские, доверительные отношения. После того, как худруком стал Меньшиков, Андреев вел себя исключительно тактично (Владимир Алексеевич был президентом театра им. Ермоловой – Ред.) не давал советов, если Меньшиков его не спрашивал. Андреев никогда не критиковал то, что делал Олег. Он считал, что Меньшиков более современный человек, он в праве на эксперименты, на поиск. И Олег с большим уважением относился к Владимиру Алексеевичу, за что я ему благодарна.

Вдова Владимира Андреева поддержала худрука театра им.Ермоловой, который решил сократить штат

Вдова Владимира Андреева поддержала худрука театра им.Ермоловой, который решил сократить штат

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Вот видите, к чему привели эти эксперименты – труппа сокращается почти на четверть…

- Меньшиков правильно делает, что выгоняет людей, которые приходят в театр только получать зарплату …

- Так называемый актерский балласт есть в каждом театре, в том числе и вашем Театре сатиры…

- Но не до такой степени. Александр Ширвиндт никого не уволил.

- Просто Александр Анатольевич более гуманный, ответственный за коллектив человек. А Меньшиков – современный, жесткий менеджер. Вместо того, чтобы попытаться артистов занять работой, он сокращает штат.

- Если ему не нравятся актрисы, которые работали у Андреева, почему он должен с ними работать? Знаете… эти актрисы и мне никогда не нравились.

- Вот это признание! Судьба артиста зависит не от его профессиональных навыков, а от того, нравится он или не нравится... прежде всего режиссеру.

- Наша мудрая Ольга Александровна Аросева говорила: «Я самый независимый в театре человек: от меня ничего не зависит». Такая профессия: если режиссер тебя не видит в своем спектакле, как можно его заставить?

- Думаю, и Александру Ширвиндту не все артисты вашего театра нравятся. Однако же он их не увольняет. И Андреев никого не увольнял...

- У Ширвиндта никого не осталось, кроме Веры Васильевой, Вали Шарыкиной, любимицы Плучека (Наталья Игоревна вспомнила вдруг былое – Ред.), Нины Корниенко и меня – Натальи Селезнёвой. Нас всего четверо, чего нас трогать-то?

- Меньшиков тоже не трогает актрис вашего поколения. Под сокращение попали помоложе - артистки 40-50 лет.

- Что вы от меня хотите? Раньше времена были другие. Сейчас все поменялось. Поэтому Меньшикова я понимаю, не осуждаю. Думаю, и Андреев его бы не осудил.

- Но, если следовать вашей логике, тогда всем актерам, которые не играют спектакли, но числятся в труппе государственного театра, не надо платить зарплату. Вот вы, например, несколько лет не играете спектакли в Театре сатиры, но продолжаете ежемесячно получать свой оклад…

- Я не играю, потому что умерли все мои партнеры: Спартак Мишулин, Ольга Аросева, Михаил Державин. После их смерти сняли спектакли, в которых была занят и я (в этом списке последним умер Михаил Державин три года назад, а до этого Михал Михалыч уже не играл несколько лет – Ред.). У меня вынужденная ситуация: ушли из жизни мои партнеры.

- А где новые роли, где новые спектакли? По сути, ситуация точно такая же, как в Театре им.Ермоловой. Только вас никто не увольняет…

- Нет, не точно такая ситуация, - настаивает Наталья Игоревна. - У меня были две серьезнейшие операции на ноге: замена тазобедренного и коленного сустава на титановый протез. Очень благодарна Александру Ширвиндту и нашему директору Мамеду Агаеву, которые мне дали возможность сделать эти операции, восстановиться после них, пройти реабилитацию. В новом сезоне я собираюсь выйти на работу. Предложу Ширвиндту две неплохие пьесы, в которых хотела бы сыграть.

- Наверное, этот спор бесполезный. Срочный контракт для всех без исключения артистов, невзирая на их возраст, выслугу лет и звания, решил бы проблему. Но тогда поднимется такой актерский бунт, что скандал в Театре им.Ермоловой покажется бурей в стакане воды. Наталья Игоревна, давайте сменим тему. Прививку от ковида вы, конечно же, сделали прежде, чем лететь на Майорку?

- Прививку сделала.

- Вас пустили со «Спутником»? Это теперь многих российских туристов интересует.

- Не со спутником, а со спутницами... – не поняла вопроса Наталья Селезнёва.

- Я про вакцину спросила.

- А… Да-да, сделала две прививки «Спутника».

- А говорят, российских туристов в Евросоюз сейчас не пускают…

- Неправда. Пускают…

- Ну тогда хорошего отдыха и до встречи в новом театральном сезоне.

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