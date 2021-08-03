За гибелью белорусского оппозиционера в Киеве могут стоять нацисты из «Азова»

Учредитель «Белорусского дома» может быть связан с чередой загадочных самоубийств Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Я все ждал, когда гибель белорусского оппозиционера в Киеве (я намеренно не использую слово «убийство», пока это не подтвердило официальное следствие) свяжут с Москвой. Нет, то, что в этой трагедии моментально будет обвинен Минск, было ясно изначально. Но когда дело касается Украины, тут сложно не обнаружить «руку Кремля».

Не подвел международный авантюрист Христо Грозев, именующий себя журналистом-расследователем проекта западных спецслужб: «По нашей информации, в белорусские оппозиционные структуры в Украине укоренились сотрудники российской ФСБ под прикрытием. Bellingcat направит все свои силы на расследование смерти Виталия Шишова».

Меня в этой истории смущает знакомый алгоритм. Следите за руками. Не прошло и суток с момента обнаружения тела, как вся белорусская оппозиционная машина пропаганды начинает раскачивать версию убийства «кровавым минским режимом». Заготовленные заявления «лидеров» в изгнании, требование министров иностранных дел стран ЕС, подключение «журналистов»-расследователей… Отработанная схема наезда, цель которого – бездоказательно обвинить, заклеймить и наложить санкции.

Оппозиция в эмиграции в своем инфоугаре почему-то старательно обходит тот факт, что за созданием «Белорусского дома» в Киеве стоял нацист из батальона «Азов», белорус Сергей Коротких, он же «Боцман». Даже в своей среде у него репутация неоднозначная. За «Боцманом» тянется шлейф загадочных самоубийств соратников по батальону. Родственники и друзья Виталия Княжеского, Александра Алябьева и Ярослава Бабича так и не согласились с версией суицида.

Более того, вдова сооснователя «Азова» Ярослава Бабича озвучила журналистам имя убийцы, которое ей назвал водитель, подвозивший киллера на место преступления. И это был, внимание, Сергей Коротких, он же «Боцман». Женщина настаивала на дополнительном расследовании, но водитель внезапно скончался. Концы в воду. Со всеми тремя «самоубийцами» у Коротких, говорят, был конфликт. С Бабичем – из-за распределения спонсорских денег для батальона «Азов».

Но вместо того, чтобы присмотреться к «Боцману», вся западная медийная индустрия будет брошена на поиск агентов КГБ Белоруссии и их подельников из ФСБ. Как это было раньше с убийствами Павла Шеремета и Дениса Вороненкова. Вот только в обоих этих случаях следы нечаянно вывели… на нацистов-атошников. Которые за свои преступления так и не ответили.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

В Киеве погиб оппозиционер из Белоруссии: Что за этим стоит

Глава «Белорусского дома в Украине» найден повешенным, возбуждено дело по статье «умышленное убийство» (подробнее)