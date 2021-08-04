Хвастунишка Макфол: бывший посол США в России кичился своими доходами

Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол вступил в переписку с анонимным пользователем Твиттера, подписанным на его канал.

В беседе тот упомянул, что Макфолу запрещен въезд в Россию. Эти слова настолько задели отставного посла, что он начал хвастаться своими заработками и недвижимостью.

- У меня контракт с лучшим университетом мира. Я живу в раю, в огромном доме. Зарабатываю миллион долларов в год. Мне хорошо и без чертовой российской визы. – начал строчить Макфол, назвав неизвестного «русским троллем на зарплате».

Аноним переслал скриншоты переписки журналистам британской Daily Mail, которые и опубликовали содержание разговора.

Спустя несколько часов Макфол разместил пост, в котором назвал свое поведение высокомерным и извинился перед собеседником. Заодно он зарекся общаться с анонимными пользователями Интернета.

В 2012-2014 гг. Макфол занимал должность посла США в России. До этого, занимая должность специального помощника 44-го президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности, стал известен как архитектор т.н. «политики перезагрузки» отношений с Россией.

Майкл Макфол включен в российский санкционный список, ему запрещен въезд в нашу страну.

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