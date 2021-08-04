А еще ядерную бомбу хотят: В Киеве ветеран АТО ворвался в здание правительства с гранатой

В Киеве ветеран АТО ворвался в здание правительства с гранатой Фото: REUTERS

А заметили, как подобные новости из Украины «обесценились»?

- Мужик с гранатой ворвался в здание Кабмина!

- Где?

- В Киеве.

- Тю, тоже мне сенсация...

Средняя температура по больнице в незалежной такова, что очередная выходка поехавшего «кукухой» атошника не вызывает удивления, лишь подтверждая правило.

Владимир Прохнич, бывший боец батальона «Айдар», два ранение, тяжелая контузия, не самое благополучное материальное положение, отсутствие своего жилья проблемы с алкоголем, бытовуха, неустроенность, поиск виноватых... «Как вы все надоели», - первое что он сказал на пороге здания правительства, захватив заложников.

Что еще у него общего с сотнями и тысячами таких же украинских ветеранов боевых действий? Граната. Она была боевая. Кавалеру ордена «За мужество» не хватило смелости или хватило ума не дернуть кольцо. А сколько еще таких гранат разбросано по всей Украине в ожидании своего часа? Каждый уважающий себя атошник вывозил что-то из Донбасса «для дому, для себе». Кто-то гранату, кто-то автомат, кто-то гранатомет. Они периодически всплывают в криминальных сводках, в которых, как правило, фигурируют бывшие воины в непотребном состоянии.

Часть из них под властным крылом группируется в «национальные дружины», часть спивается, не успевая воспользоваться своим схроном, часть захватывает кабмины, мосты, автобусы... Просто потому что в голове что-то переклинило. Украина сегодня наводнена неучтенным оружием, вывезенным из Донбасса, и тысячами не устроившихся в жизни «хероев АТО» с синдромом недооценонности их «подвига». То из маршрутки выкинут, то митинге обматерят, а он ведь воевал, он же кровь проливал. За что? Чтобы эти в правительстве на «Мерседесах» ездили?! Где моя граната, сейчас я вам покажу «Мерседес»...

И эти люди сокрушаются по утраченному ядерному арсеналу. Какой же, все-таки, был своевременный и необходимый это Будапештский меморандум.

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