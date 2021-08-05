ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию, чтобы отдать прививки бедным странам

По данным ВОЗ, в мире за время пандемии успели произвести больше 4 млрд доз различных вакцин. И 80% из них ушли в страны первого мира, на которые приходится меньше половины населения Земли. Фото: REUTERS

Повторная вакцинация от ковида — роскошь, которую человечество сейчас не может себе позволить. С таким мнением выступил не какой-нибудь антипрививочник, а глава Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебрейесус:

- Сотни миллионов людей до сих пор ждут свою вакцину, а богатый страны тем временем начинают прививаться по второму кругу. Понимаю, власти хотят защитить своих людей от дельта-варианта ковида. Но мы не можем позволить странам, которые и так уже использовали большую часть мирового запаса вакцин, продолжать это делать, когда самые уязвимые жители планеты остаются незащищенными.

По данным ВОЗ, в мире за время пандемии успели произвести больше 4 млрд доз различных вакцин. И 80% из них ушли в страны первого мира, на которые приходится меньше половины населения Земли.

Сейчас, когда прививки от ковида уже не в новинку, богатые страны могут обеспечить почти 100 доз на сотню своих граждан. Тогда как во многих государствах третьего мира этот показатель составляет катастрофические полторы дозы на сотню потенциальных больных.

Чтобы изменить эту ситуацию, ВОЗ призывает развитые страны ввести мораторий на ревакцинацию хотя бы до сентября, а освободившиеся препараты направить нуждающимся, чтобы хотя бы 10% населения каждой страны получили заветную дозу.

Повторная вакцинация стартовала не только в России, но и во Франции, Германии и Израиле, а власти Великобритании и США сейчас рассматривают этот вопрос.

Штаты уже заявили, что мнение ВОЗ им не указ.

- Мы уверены, что мораторий неверный выбор, - заявила спикер Белого дома Джен Псаки. - У Соединенных Штатов достаточно вакцин, и чтобы обеспечить дополнительные дозы нашим гражданам, и чтобы помочь нуждающимся странам.

Кстати, в мире действует программа COVAX, в рамках которой 78 богатейших стран скидываются, чтобы закупить вакцины для тех, кому они просто не по карману. Получателей такой гуманитарной помощи — 92 государства.