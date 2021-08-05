Читает молитвы, придерживается сыроедения: актриса Амалия Мордвинова стала неузнаваема

Актриса Амалия Мордвинова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Амалия Мордвинова много лет назад покинула Россию. Сначала актриса уехала в Гималаи, потом перебралась в США. Она крайне редко выходит в свет и ведет достаточно закрытый образ жизни. Однако на днях мама четверых детей впервые за долгое время появилась на одном из светских мероприятий в Москве, поразив поклонников внешним видом.

Амалия Мордвинова изменилась до неузнаваемости. После переезда в 2016 году в Америку звезда фильма "Женская собственность" и сериала "Охота на Золушку" сменила сферу деятельности. За океаном актриса стала писать стихи и увлеклась духовными практиками. 47-летняя артистка крайне редко куда-то выезжает, но в конце июля стало известно, что она прилетела в Москву. Звезда посетила одну и кинопремьер.

Амалия Мордвинова в сериале "Охота на Золушку", 2000 г.

Мордвинова успела пообщаться с публикой, которая и отметила разительные перемены во внешнем виде кумира. Артистка воспитывает четверых детей от разных мужей. "Они уже большие и вполне самостоятельные. Нянчить их не нужно, Вот и решила пожить для себя. По приглашению подруг приехала в Москву, где с удовольствием тусуюсь", - призналась Амалия.

Артистка была замужем три раза. Первым супругом артистки стал звукорежиссер Игорь Зорин. Во второй раз она вышла замуж за предпринимателя Александра Гольданского, которому родила дочь Диану. С третьим избранником, предпринимателем Вадимом Беляевым она развелась в 2009 году. У пары есть сын Герман и дочери Серафима и Евангелина. Артистка тяжело переживала последний развод. Именно после этого расставания она решила окончательно перебраться в Индию, где искала просветления.

Актриса в фильме "Сны", 1993 г.

"Я уехала, потому что оставаться в Москве было больно: семейная и профессиональная жизнь остановилась. Мироздание выдало мне вольную, и я решила ею воспользоваться. До этого я долгие годы не отлучалась из Москвы дольше, чем на две недели отпуска. А в 2009 я проводила Диану - старшую дочь, в гости к родственникам в Америку, а сама уехала в Гималаи с тремя младшими. Я родила Серафиму в марте, а в июне уже покоряла Гималайские перевалы", - цитирует ее Marie Claire.

Амалия Мордвинова на красной дорожке ММКФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экстравагантная актриса не раз заявляла, что больше не собирается замуж. "У меня четверо детей и рабочие отношения с их отцами. Новый брак может пошатнуть эту конструкцию, а это не выгодно никому из участников этого тандема", - поясняла женщина.

Актриса не позволяет себе даже флирт. "В моей жизни он полностью отсутствует. Как говорится, я этими губами детей целую. Я мать и сознательно ограничиваю себя в общении с мужским полом. Моим мужчиной может быть только мой муж", - говорила знаменитость.

Она много лет занимается йогой, читает молитву перед трапезой, не есть мясо и придерживается сыроедения. "Я против использования в пищу мяса по причине того, что мясо - это трупы убитых животных. Концепция мясоедов такая слабая, байки врачей про белки, из которых, якобы, строится тело человека. Пришлось глубоко вникать в эту тему, чтобы удостовериться самой, да и оппонентам доказать, что это не имеет ничего общего с действительностью", - рассуждает звезда.