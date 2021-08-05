Близкая подруга показала реальное лицо и фигуру Наташи Королевой

Близкая подруга показал реальное лицо и фигуру Наташи Королевой Фото: СОЦСЕТИ

Наташа Королева с друзьями отдыхает в турецком Бодруме. "Ягодка" российской эстрады не боится публиковать фотографии в бикини, а иногда и вовсе без оных. Певица уверяет, что не делает пластических операций. При этом 48-летняя жена стриптизера Тарзана не исключает, что однажды воспользуется услугами хирургов, чтобы скрыть возрастные изменения.

В блоге близкой подруги Наташи Королевой, с которой певица и проводит свой заграничный отпуск, появилась фотография, сделанная во время прогулки на яхте. Честный снимок поразил поклонников звезды. Ведь в своем аккаунте вокалистка хвастается осиной талией и стройными ногами.

Но на снимке с Идой Достман артистка демонстрирует внушительного объема бедра и живот, который она не втянула. Наташа снялась в малиновом топе, выпятив пышный бюст, и обтягивающих велосипедках.

Певица выглядит не так, как у себя в блоге Фото: СОЦСЕТИ

Королева, к слову, давно имеет проблемы с лишним весом. Она не раз рассказывала, что всю жизнь борется с ним. За ее формой приглядывает муж Сергей Глушко. И заставляет регулярно заниматься спортом под его личным надзором. "Он отбирает у меня еду", - как-то жаловалась знаменитость.

Стоит отметить, что Наташа Королева готова к смелым экспериментам со стилем. Она одевается в молодежном стиле. Не так давно певица делилась кадрами, где демонстрировала новый образ. Она сделала себе яркие косы и надела купальник.

Говоря о пластике, вокалистка не кривит душой: "Я реально понимаю, что пластическую операцию надо сделать вовремя. А вовремя, значит, на грани старения организма. Оно у всех по-разному происходит. Кто-то может себе позволить до 60 ничего не делать, а кому-то это надо сделать в 50. Мне пока еще рано об этом говорить, наверное. Еще десяточек лет у меня есть впереди. Если мы хотим хорошо выглядеть, то, наверное, до 55 надо что-то предпринять".