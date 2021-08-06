Владимир Стеклов: «Самое страшное – позади, а удрать из больницы - нормальное желание каждого человека»

Актер Владимир Стеклов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

73-летнего Владимира Стеклова увезли с коронавирусом в клинику еще 28 июля. Когда он попал в 15-ую московскую городскую больницу, у него было 50-процентное поражение легких, дыхательная недостаточность и высокая температура. Несколько дней состояние Стеклова оставалось тяжелым, но лежал он в обычной палате. Одновременно с ним заболела и его семья.

Почти неделю лечилась дома от коронавируса жена актера Ирина, но все же 4 августа она легла в больницу. Попала туда вместе с трехлетней дочкой - у девочки тоже диагностировали коронавирусную инфекцию с кашлем и высокой температурой. Ирина рассказала журналистам, что ее мужа начали лечить эффективным противовирусным препаратом. И уже видны результаты: Стеклов стал обдумывать побег из больницы домой. Владимир Александрович чувствует себя значительно лучше в последние дни. Как говорят врачи, температура у него в норме - 36,1. Давление и пульс - тоже. Мы позвонили Владимиру Стеклову, чтобы узнать у него лично, как идут дела.

- Температуры нет несколько дней, давление стабилизировалось. Все очень хорошо, - ответил довольно бодрым голосом Владимир Стеклов. - Мне кажется, что самое страшное уже позади. Врачи здесь прекрасные. Вы спрашиваете, где я мог заразиться (незадолго до болезни Стеклов побывал в Крыму на кинофестивале «Алые паруса Артека» - Ред.)? Гадать можно, что угодно. Ни я, ни мои близкие точно не могут сказать, где мы заразились.

- Ирина говорит, что вы задумали побег домой?

- Удрать побыстрей из больницы - это нормальное желание каждого человека.

- Прививку вы не делали до болезни?

- Нет, не сделал, увы. А надо было бы…

«КП» желает прекрасному актеру скорейшего выздоровления.