«Ещё непонятно, как август переживу!»: заболевший ковидом Владимир Стеклов - о кризисе в кинематографе

Незадолго до госпитализации звезда сериала «Петербургские тайны» 73-летний Владимир Стеклов побывал на кинофестивале «Алые паруса Артека». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Незадолго до госпитализации звезда сериала «Петербургские тайны» 73-летний Владимир Стеклов побывал на кинофестивале «Алые паруса Артека». Там Владимир провёл мастер-классы в «Артеке», пообщался с коллегами.

А сразу по приезду в Москву слёг с ковидом. Сейчас Стеклов лежит в красной зоне в одной из столичных клиник. По словам коллег, чувствует себя артист чуть лучше.

Когда мы общались со Стекловым в Крыму, актер признался, что ещё не успел вакцинироваться. Плюс ко всему незадолго до болезни Владимир общался со своим коллегой Юрием Черновым, у которого на следующий день после их встречи обнаружили ковид. На фестивале «Алые паруса Артека» Стеклов посетовал на кризис в кинематографе и в театре из-за текущей пандемии. Мол, работы стало намного меньше, а семью кормить как-то надо.

- Это как паническая атака по ощущениям. Первая волна прошла, перекрестились. А тут следом вторая волна и ещё похлеще, - переживал в беседе с kp.ru Владимир Стеклов. - А тут заглядываю в свою графу заметки в айпаде и понимаю: «Какие планы на сентябрь, о чем ты? Ещё непонятно, как август переживу!». А раньше такие мысли не посещали. Если все полетит, что будем дальше делать, как семью кормить...

Пока артист лежит в больнице, дома его ждет молодая жена и трехлетняя дочка. 37-летняя жена артиста Ирина подарила Владимиру дочь Арину три года назад. Для неё это первый ребёнок, для Стеклова - третий.

- Ирина из Иркутска, она финансист. Нас познакомили общие друзья. Мы вместе уже пять лет. Когда узнал, что снова стану отцом, был в таком шоке, что ушел спать на кухню. А теперь понимаю, стать отцом в 70 лет - не страшно! - смеётся артист.

-Поэтому мы сейчас вас чаще видим в ток-шоу? Они немножко компенсируют вам театр и кино.

- Мне неудобно об этом говорить, но я же не в репертуарном театре работаю, где у людей хоть минимальная, но зарплата. Был период, когда перестали играть спектакли, которые не просто для меня удовольствие, но ещё и какой-то заработок... И с кино такая же история. А у меня все-таки жена, которая не работает, и маленькая дочь, - посетовал артист.

- И репутация... Вас часто показывают в шоу «Звезды сошлись», где бурно обсуждают пластику, разводы, измены в знаменитых семействах...

- Я пытаюсь не ходить в совсем уж скандальные программы. А те, которые случились, да, считаю, по моей вине так сложилось...

Допустим, мне позвонила семья Владимира Борисовича Коренева, с которым мы были очень дружны. Программа была посвящена творчеству Володи. Но в эфире внезапно возникла тема какой-то его внебрачной дочери Володи. В этом отношении поступил правильно Игорь Ясулович, он встал и сказал: «Извините, я ушёл». А я остался...

Я повёл себя некрасиво, понимаю, что эта интонация «вы все пьяницы, проститутки» просто недопустима. И после этого случая я уже отказываюсь и не хожу на такие программы, - объяснил «КП» артист.

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