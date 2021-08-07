Это фиаско: бывший муж Ксении Бородиной может отсудить у тещи половину загородного дома

Ксения Бородина и Курбан Омаров официально развелись Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Бородина официально распрощалась с гулящим мужем Курбаном Омаровым: накануне мировой суд развел пару, и счастливая телеведущая полночи гудела с подругами в ресторане, отмечая желанную свободу. Когда под песню Лободы "Суперзвезда" виновнице торжества вынесли роскошный торт с семью свечками (видимо, по количеству лет в отношениях), в пляс пустились даже официанты. Но, похоже, Ксения рано радуется, ведь после расторжения брака может последовать еще и суд по разделу совместно нажитого имущества.

На дележку богатств намекают и адвокаты: так, на вчерашнем заседании юристов с обеих сторон (сами супруги на суд не явились) интересовал лишь один вопрос: когда на самом деле закончились брачные отношения. Это дата может пригодиться лишь при разделе имущества, ведь все, что куплено после нее, - уже личная собственность (соответственно, приобретенное до разлада - общее). Сторона Бородиной пыталась доказать, что ведущая уже давно не живет с мужем, на что представители Омарова резонно возразили: вот, мол, апрельские снимки в Инстаграме - вся семья в отпуске, улыбаются, радуются жизни... Таким образом, разделу подлежат не только ценности, но и все деньги, что были заработаны Ксенией и Омаром до апрельской ссоры.

Что касается недвижимости, здесь Бородина подстраховалась. На днях телеведущая призналась, что загородный дом стоимостью более 50 миллионов рублей с первого дня был оформлен на ее маму. Хотя сразу после свадьбы в 2015 году Бородина щедро раздавала интервью глянцу, расхваливая мужа за покупку просторного особняка. А сейчас с ее слов выходит, что Омаров жил во дворце на птичьих правах и не может отсудить свою законную половину...

Однако, не все так просто.

- Если сильно постараться, Курбан может доказать, что дом приобретен на совместные деньги, - рассказал kp.ru юрист Михаил Алексеев, который анализирует громкие дела на своем YouTube-канале и в Телеграме. - Все зависит от того, чем занимается мама Ксении Бородиной. Возможно, она обеспеченный человек и может позволить себе купить дорогостоящий особняк в Подмосковье. Но не исключено, что родительница - обычная пенсионерка, и для суда тогда все будет очевидно. В таком случае она не могла приобрести эту недвижимость на свою пенсию - придется искать накопленные сбережения, выяснять, откуда деньги. А у денег всегда есть следы, особенно при безналичном расчете. Если Ксения перечислила продавцу крупную сумму со своей карты, это шах и мат: тогда муж имеет все шансы отсудить половину дома или получить эту сумму денежной компенсацией.

Возможно, именно об этом сейчас договариваются представители Омарова и Бородиной: по данным kp.ru, иск о разделе имущества пока не подан - бывший муж пытается мирно сторговаться с телеведущей. Но Ксения настроена категорично, поэтому скандальный судебный процесс все-таки не исключен.

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