Итог развода Ксении Бородиной: квартиры и дом принадлежат звезде и ее родне

6 августа мировая судья разведет Ксению Бородину и Курбана Омарова. В суде не рассматриваются имущественные претензии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Развод 38-летней Ксении Бородиной с 40-летним Курбаном Омаровым оказался громким из-за слухов и небылиц вокруг него. Связано это с тем, что телеведущая за шесть лет брака создала идеальный образ мужа – богатый, заботливый, верный, любящий. Курбан оказался отличным отцом для 5-летней дочки пары Теоны, но все остальные примерные качества оказались выдуманными ради картинки счастливой семьи. «Не умею я разбираться в людях», - с грустью подвела итог очередных отношений звезда Бородина. Ксения Бородина однажды простила этому мужу измену, а узнав четыре месяца назад об очередном предательстве решила развестись.

5 июля Бородина подала заявление на развод, 19 июля состоялось первое судебное заседание, где были представители супругов. 6 августа – очередное заседание, на котором мировая судья, скорее всего, разведет супругов. Через месяц решение суда вступит в силу – Ксения Бородина уже отметила 7 сентября в календаре, чтобы отпраздновать новый статус. Мировая судья рассматривает дело «О расторжении брака супругов, имеющих детей». В процессе не слушаются имущественные претензии супругов – мировой судья эти вопросы не решает. Этих претензий на данном этапе нет.

Ксения и Курбан прожили вместе 6 лет. После развода Омаров продолжит участвовать в воспитании дочери. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вся недвижимость приобреталась на рекламные и телевизионные гонорары Ксении Бородиной. Как рассказали kp.ru коллеги Бородиной: «Квартира Ксении Бородиной в Москве была куплена еще во время отношений с Михаилом Терехиным – задолго до знакомства с Курбаном Омаровым. У Ксюши две дочери от двух браков – и Марусе, и Теоне она приобрела по квартире в столице. Дом на Новой Риге, где она жила с мужем и дочками куплен, отремонтирован на гонорары Ксении. Курбан вряд ли опустится до того, чтобы делить коттедж, где живет его дочь. Мужчина должен понимать, что по-справедливости дом ему не принадлежит».

Бородина и сама разоткровенничалась на днях с подписчиками и ответила на вопрос: «Правда ли, что дом переписан и оформлен перед разводом на ее маму?» Ведущая «Дома-2» говорит: «Дом был на маму с самого начала существования». Этот объект недвижимости находится в 14 км от МКАД по Новорижскому шоссе в коттеджном поселке «Павловы озера». Это охраняемый поселок на 550 домов на берегу озера. Коттеджи, как у Бородиной, с приличным ремонтом сейчас выставлены на продажу в среднем за 50 – 57 млн. руб.

Ксения живет в загородном доме с двумя дочками и прислугой, часто семью навещает мама телеведущей. Омаров заявлял от готовности отказаться от претензий на приобретенное в браке имущество ради того, чтобы Ксения не препятствовала его общению с дочерью. Но Бородина и не собиралась этого делать – девочка к отцу привязана, поэтому Курбан встречается и общается с Теоной. У Омарова есть сын от первого брака – он также общается с сестрой.

Второй муж Бородиной в мае с чемоданами съехал из коттеджа на съемную квартиру в элитный ЖК. У мужчины в собственности есть квартира у метро Бибирево, но он предпочел более статусное жилье. Курбан брал кредит на развитие онлайн проектов: благодаря популярной жене Омаров раскрутил инстаграм, за его жизнью стали следить поклонники Ксении и решил монетизировать популярность в сети. Правда пока влоги Омарова на YouTube набирают немного просмотров – около 5 тыс. Других бизнес-проектов у Омарова сейчас нет, имеются инвестиции, приносящие дивиденды.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина успешный блогер, рекламодатели размещают у нее рекламу охотно – большие охваты и отдача. Одна публикация в соцсетях этой звезды может стоить полмиллиона рублей: стоимость варьируется в зависимости от клиента и его условий.

Курбан у того самого загородного дома, собственником которого с самого начала была его теща. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Официально о причинах развода Ксения Бородина пока молчит - сохраняет нейтралитет ради дочери. Но друзья Ксюши знают – дорогие курорты, покупки и прочие атрибуты красивой жизни во втором браке звезда оплачивала сама. Во время первого замужества Бородина была уже известна, но не так богата как теперь – делить было нечего, так как семья жила в съемной квартире. Первый муж Бородиной давно счастлив в новой семье, прилично зарабатывает, а у Ксении с ним хорошие отношения. Второй муж Ксении потерял обеспеченную жизнь, но приобрел свободу.

Ведущая «Дома-2» планирует сменить фамилию в паспорте - Омарова на Бородина. «Сейчас я хочу жить в свое удовольствие и пока ни о чем не думаю. А судьба она все равно приведет на тот путь, по которому нужно идти и радоваться», - рассказала Ксения Бородина. Ведущая после отпуска вернулась на съемки проекта «Дома-2», который выходит на канале «Ю». Ксюше предлагали кататься в новом сезоне «Ледникового периода», а она отказалась. Дел, забот и доходов хватает. Но у Бородиной есть мечта об авторском телепроекте на ТВ. А еще об идеальном мужчине, который не захочет публичности, не будет самоутверждаться за счет известной жены, а окажется сильным, любящим и равноправным партнером.

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