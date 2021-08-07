Лев Лещенко: «Запрет на наш флаг и гимн на Олимпиаде был атакой на Отечество. Но мы выстояли!»

Олимпиаду в Токио Лев Лещенко смотрит фрагментарно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Лев Валерьянович, Вы, как артист побывали на нескольких Олимпиадах в группе поддержки спортсменов. Что думаете о нынешней и как оцениваете запрет для нашей команды выступать под государственным флагом и с государственным гимном? Наш президент Владимир Путин на встрече с рабочими завода «Цемикс» в Башкирии заявил, что решение Спортивного арбитражного суда о запрете – политизировано.

- Олимпиаду смотрю фрагментарно, потому что я сейчас плаваю в море на яхте. Но я считаю, то, что сказал наш президент, это абсолютно верно. Политика никакого отношения не имеет ни к спорту, ни к искусству. Просто, я считаю, тенденция такая у руководителей международных спортивных организаций - их личная неприязнь к российскому спорту, к нашей стране.

Сменится руководство Олимпийского комитета, и, я думаю, будет все иначе совершенно. Но там сидит какая-то, не могу сказать банда, но какая-то мафиозная команда. Мы действительно доказали в этом году: ни допинга, ничего! Все проверки (показали «чистоту» спортсменов). И прекрасно выступают наши атлеты на Олимпиаде.

- Да, будем болеть. Еще Путин сказал про то, что при вручении наград на Играх в Токио заменили гимн на фрагмент из концерта Чайковского для фортепиано с оркестром № 1: «Музыка Чайковского нравится им больше музыки Александрова? Пусть слушают музыку Чайковского».

- Музыка Чайковского - это великая музыка вообще. А этот концерт знают во всем мире. Я считаю, что это тоже является своеобразным ответом (нашим недоброжелателям). Ну, нет гимна, но есть великая музыка Рахманинова, Чайковского, Мусоргского, которую знают во всем мире. Российская культура и в прошлом была великой культурой, и в настоящем является великой, и российский спорт – то же самое. Поэтому честь, слава и хвала нашим ребятам, которые там, на Олимпиаде.

- Президент выразил надежду, что «вместе со снятием ограничений к 2023 году закончатся и попытки ущипнуть Россию в спортивной сфере».

- Сто процентов. Если сейчас не будет никаких проколов (я очень надеюсь, что не будет). Потому что это была чистой воды инсинуация, конечно, которую раздули. Это была дополнительная атака на наше Отечество. Но мы выстояли, мы выдержали, мы преодолели. И я думаю, что в 23-м году мы будем выступать под флагом России, с российским гимном.

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