Почему благодатный месяц август стал вдруг в России «черным»

На самом деле август в России - месяц щедрого урожая, главный праздник которого - Яблочный Спас. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот и пришел он, месяц под № 8. Аналитики, политологи опять предрекают нам «шок и потрясения… В августе - 2021 в России настанут тяжелые времена. Большое количество населения попадет в долговую яму. Жить будет не на что, большинство не сможет купить даже самые элементарные товары. Может произойти девальвация рубля. Все накопления россиян обнулятся.»

На август-2020 кроме девальвации пророчили еще и деноминацию. Тогда пронесло. А уж в нынешнем, дескать, точно сбудется. Ведь на него, вдобавок, выпадает единственная в этом году роковая пятница,13. А тут еще пандемия, будь она неладна, ливни, наводнения. Ужас, ужас, ужас!!! Остается покупать белые тапочки и смиренно ждать конца…

Натянуть сову на глобус

Самое забавное, граждане сами уже ждут беды от последнего месяца лета, ставшего символом потрясений, катастроф и терактов. В подкорку впечаталось: «Август для России - черный, чертов, роковой, проклятый, самый страшный. Словно щедрая кисть некоего злокозненного Малевича закрасила всё от первого до тридцать первого числа. Налицо мистическое проклятие.»

Старт всему, якобы, дал князь Владимир Святославович, утверждает астролог Александр Зараев: «Россия – страна Водолея и потому многие важные события происходят именно в период конца июля и в августе. Всё началось с Крещения Руси, которое также проходило в эти дни. Князь Владимир перестроил всю культуру, резко ввел основы христианства. Это стало глобальной переменой, что повлекло остальные события глобального космического состава».

Гуляют мифы, будто августовские проклятья на Руси запустили князь Владимир и царь Иван Грозный. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но почему-то остальные глобальные космические события, связанные с августом, Зараев не назвал. Церковь считает астрологию мерзостью перед Богом. Астролог, полагаю, в ответ бездоказательно привязал Владимира-Крестителя к «черному августу». Только и всего.

Загадку «августовского проклятья Руси» изучают и на Западе. Аналитик голландского ING Bank Крис Уифер в докладе, опубликованном лет десять назад в «The Wall Street Journal», отсчет проклятий «самого страшного в российском календаре месяца» повел с Ивана Грозного. Родившегося 25 августа 1530 г. Да уж, до сих пор Запад боится этого царя. Но Петр 1, поднявший Россию на дыбы, появился на свет в июне. Ленин - в апреле, Сталин – в декабре. В фатальной для России хронике Уифера – август 14-го (о нем ниже), август 45-го. Тогда, кто не знает, СССР объявил войну Японии. Не прошло и месяца, как японцы капитулировали. Мы разгромили миллионную Квантунскую армию, взяв в плен более половины ее состава. Вернули себе часть Сахалина, Курилы. И где ж тут рок, проклятие для Руси?

Меня умиляют эти попытки натянуть сову на глобус, пардон, доказать, что по числу тяжелых, роковых событий в России август испокон веков на первом месте. Вот еще пример цепочки «доказательств»: «Медный бунт (4 августа 1662 г). -Указ о бородах Петра I (26 августа 1698 г). - Вступление России в Первую мировую войну (1 августа 1914 г.)»

Не смешите мои тапочки! Крупных бунтов в России было немало. Соляной и Холерный вспыхнули в июне, Стрелецкие – в марте и мае. Пугачевский, тот самый, «бессмысленный и беспощадный» - в сентябре. Как и Чумной…

У реформатора Петра I было много всяких указов. «О бороде» - целых пять! Кроме августовского - два январских, декабрьский, апрельский. Их цель – пополнить казну налогами с бородачей. Кстати, первым ввел налог на бороду Генрих VIII в Англии. Еще в 1535 г.

Первая мировая вообще-то грянула в июле. Кроме России в начале августа в нее вступили Англия, Франция, Бельгия… И закрутилась кровавая мясорубка. Всеобщая.

Самой же трагичной, кровопролитной для нашего народа стала Великая Отечественная. Людей потеряли в сравнении с Первой мировой больше чем в 10 раз! Началась она в ИЮНЕ. Как и Отечественная война 1812 г.

Два действительно глобальных события ХХ века – октябрьский переворот, позже названный революцией и развал СССР – также случились в другие месяцы.

СТАРТ ЧП ДАЛ ГКЧП

Официально СССР приказал долго жить 26 декабря 1991 г. Но причиной развала Советского Союза многие считают ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению.) 18-21 августа грядет его 30-летие.

ГКЧП - одна из главных политических загадок ХХ века. Одни называют его неудавшимся путчем коммунистов и чекистов. Другие - последней и решительной попыткой героев-патриотов спасти Союз нерушимый республик советских. Третьи – величайшей провокацией Горбачева, задумавшего чужими руками свалить набиравшего силу Ельцина.

Считается, что ГКЧП 30 лет назад и дал старт августовским драмам в новой России. Фото: Владимир Мусаэльян, Александр Чумичев/ТАСС

Как бы там ни было на самом деле, никакой мистики, сакральности в ГКЧП нет, уверяю вас. Причина вполне земная. 4 августа Михаил Сергеевич укатил с Раисой Максимовной на отдых в Форос. Хотя обстановка в СССР была очень напряженной, взрывоопасной и президенту следовало сидеть в Кремле. Забыл, видно, казус Хрущева. В октябре 1964-го тот тоже отдыхал на югах. Брежнев, Косыгин, другие однопартийцы –заговорщики отозвали Никиту Сергеевича из отпуска и отправили в отставку. Хорошо еще, не расстреляли (Хрущева в тот год настигло проклятье Лермонтова, утверждала Анна Ахматова.)

Но Горбачев, видимо, надеялся вернуться в Кремль президентом обновленного СССР, в белом фраке. Увы… Вернулся униженным и оскорбленным коллегой Ельциным. Вскоре потерял президентский пост. СССР развалился.

ГКЧП вроде бы и запустил «черные августы» в новой России. Что подтверждается железобетонной, на первый взгляд, «печальной хроникой».

«ПОСОБНИК ТЕРРОРИСТОВ»

Доказательство «злокозненности» августа - череда терактов.

1996 г. Боевики захватили Грозный.

1999 г. Вторжение боевиков в Дагестан, начало второй чеченской войны.

Взрыв на Манежной площади.

2000 г. Взрыв в подземном переходе Пушкинской площади в Москве.

2001 г. Взрыв на рынке в Астрахани.

2002 г. В Чечне боевики сбили военный вертолет Ми-26. 127 жертв (самая крупная в мире катастрофа вертолета!)

2003 г. Смертник подорвался в военном госпитале в Моздоке.

2004 г. Смертницы взорвали в воздухе Ту-154 и Ту-134, погибли 90 человек. Теракт в Москве у станции метро «Рижская». 10 жертв.

2009 г. Теракт в Назрани, Ингушетия.

Однако за рамками «черной августовской хроники» остаются самые масштабные теракты, не вписывающиеся в «роковое проклятье последнего месяца лета».

Июнь 1995 г. Захват Буденновска Басаевым. Премьер Черномырдин лично вел переговоры с террористом. Погибло 129 человек, ранено 415.

Сентябрь 1999 г. Взрывы домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске. 307 жертв, 1700 раненых.

Октябрь 2002 г. Захват чеченскими боевиками заложников в Москве на Дубровке. Официально погибло 130 человек, более 700 ранено.

Сентябрь 2004 г. Жуткая трагедия в Беслане. Боевики Басаева захватили школу. 333 жертвы, не менее 783 раненых. В основном – дети.

В феврале того же 2004 г террорист-смертник устроил взрыв в московском метро, на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». Погиб 41 человек, более 250 раненых. 9 мая 2004 г на стадионе в Грозном взорвали президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и председателя Госсовета Хусейна Исаева. В июне банда Басаева напала на Назрань. Захвачен склад с оружием, которое, предположительно, использовалось в Беслане.

Были и другие теракты боевиков в разные годы и месяцы. Так что обвинения августа в пособничестве террористам несостоятельны.

«УБИЙЦА ПОДЛОДОК, САМОЛЕТОВ»

Одно из главных обвинений «месяцу беды» - трагедия атомной подлодки «Курск» в Баренцевом море 12 августа 2000 г. Все 118 членов экипажа погибли. 30 августа 2003 г при буксировке на утилизацию затонула еще одна наша атомная подлодка К-59. Погибло 9 человек. Один спасся. Какие вам еще доказательства?

Весь мир надеялся в августе 2000 г, что удастся спасти экипаж «Курска». Увы… Фото: Пресс-служба Северного флота ВМФ России

Обратимся к истории. В январе 1962 г. на базе посёлка Полярный погибла в результате пожара и взрыва боезапаса подлодка Б-37 вместе с экипажем. Взрыв накрыл стоявшую рядом на пирсе подлодку С-350. Эта катастрофа по суммарному числу жертв (122) - самая крупная в отечественном подводном флоте. И вторая в мире в послевоенной истории после гибели атомной подлодки USS Thresher (США) в апреле 1963 г. 129 погибших.

Ох, уж этот апрель! Первой из наших атомных подлодок затонула в Бискайском заливе в апреле 1970 г К-8. 52 погибших. 7 апреля 1989 г в Норвежском море затонула атомная субмарина «Комсомолец». 42 матроса погибло, 27 спаслось. 7 апреля в России - День памяти погибших подводников.

Назову еще ряд крупных катастроф в отечественном подводном флоте. Декабрь 1952 г. «Щука» (52 погибших). Ноябрь 1956 г. «Месть» (28). Сентябрь 1956 г. М-256 (35). Январь 1961 г. С-80 (68). Сентябрь 1967 г. «Ленинский комсомол» (39). Февраль 1968 г. К-129 (98). Февраль 1972 г. К-19 (30). Июнь 1973 г. К-56 (27). Декабрь 2008 г. «Нерпа» (20).

И да, первая боевая подлодка русского флота «Дельфин» затонула в июне 1904 г во время учебного погружения. Погибло 24 матроса, 12 спаслось.

Так что август никак нельзя назвать «убийцей подлодок». Просто в СССР подобные катастрофы, мягко говоря, не афишировались. В 2000 г была гласность. И хотя общественность узнала о трагедии «Курска» через день, несколько дней была надежда, что экипаж жив. Весь мир следил за спасательной операцией. Увы…

Август еще называют «месяцем самолетопадов». Поскольку в 90-х - начале 2000-х произошло несколько авиакатастроф.

Я изучил список ста крупнейших (по числу погибших) авиационных катастроф в России, начиная с мая 1935. Тогда над Москвой столкнулись И-5 и АНТ-20. 49 жертв. Крайняя трагедия – 6 июля 2021 г на Камчатке при посадке Ан-26Б врезался в сопку. 28 погибших.

На первом месте – крушение Ту-154 в омском аэропорту в октябре 1984 г. 178 жертв.

Так вот, самые опасные в России месяцы для полетов – сентябрь (14 катастроф), ноябрь (13), март (11), декабрь (10). Самые спокойные - февраль, июнь (по 4), май (5), апрель (6). Август, октябрь – по 9 трагедий. На август, однако, выпали два взорванных смертницами Ту, сбитый боевиками вертолет. Иначе он и вовсе сравнялся бы со спокойным апрелем.

Августу также вменяют в вину крушение фирменного поезда «Невский экспресс» в 2007 г. 60 раненых, погибших нет.

Но в ноябре 2009 г теракт унес жизни 28 пассажиров «Невского экспресса». 132 раненых. Среди погибших - государственные чиновники высшего ранга, известные бизнесмены и две беременные женщины.

А самая крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории России произошла 4 июня 1989 г в Башкирии. По роковому стечению обстоятельств два встречных запаздывавших поезда № 211 «Новосибирск- Адлер» и № 212 «Адлер - Новосибирск» оказались на месте аварии проходившего рядом с железной дорогой трубопровода Сибирь - Урал – Поволжье. Газ взорвался от искры. Погибли 575 пассажиров,181 из них – дети. Ранено более 600. Ровно за год до этой трагедии, 4 июня 1988 г, под Арзамасом взорвался товарный поезд, перевозивший гексоген. Погиб 91 человек, пострадали 1500. Взрыв уничтожил 151 дом, 823 семьи остались без крова. Разрушены больницы, магазины, детсады…

Понимаю, утомил вас печальными датами, цифрами, фактами. Но как иначе докажешь несостоятельность мифа о «проклятье черного августа в России».

Откуда ж взялся этот миф?

(Продолжение следует)

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