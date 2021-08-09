В России резко снизилось число бедных. Что это: реальный рост доходов или манипуляции со статистикой

Малоимущих в стране официально стало меньше на 3,4 млн человек Фото: Shutterstock

Тяжелым выдался первый квартал нынешнего года. Целых 14,4% населения – а это 21 млн 100 тысяч человек – жили за чертой бедности.

То ли дело квартал второй! Как отчитался Росстат, за этот период число бедных в России снизилось аж на 3,4 млн человек. По данным статистической службы за II квартал, в России - 17,7 млн малоимущих, это 12,1% населения страны.

Напомним, бедными у нас официально считаются люди с доходом ниже прожиточного минимума. В нынешнем году прожиточный минимум в России составляет 11 653 рубля. Для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля.

Почему число бедных так резко снизилось? Первым делом, конечно, приходит на ум государственная поддержка, которая заработала в пандемию. В частности, выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Но многие меры господдержки работают еще с прошлого года. Что же такого могло произойти именно во втором квартале, из-за чего почти три с половиной миллиона россиян сумели официально перешагнуть черту бедности?

Как объяснил нам проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, причин снижения числа бедных может быть несколько.

1. Индексация зарплат

- Как правило, индексация зарплат на российских предприятиях происходит в апреле, иногда в мае. То есть именно во втором квартале, - поясняет эксперт.

2. Ковидные выплаты медикам

Именно на конец весны и начало лета – то есть на второй квартал – пришлось начало третьей волны коронавируса. И медикам начали перечислять деньги. Да, зарплаты врачей и медсестер у нас превышают прожиточный минимум. Но при расчетах берутся доходы семьи. И если, допустим, медсестра тянет на себе двух детей, то при ее обычной зарплате средний доход на каждого члена семьи может быть ниже прожиточного минимума. А с ковидными выплатами средний доход вырастает и шанс хотя бы на время подняться над чертой бедности увеличивается.

3. Новая система расчета

- С начала нынешнего года изменилась методика расчета прожиточного минимума, - говорит Александр Сафонов. - Если раньше прожиточный минимум считался ежеквартально, то теперь устанавливается сразу на год.

И вот что получается. Напомним, прожиточный минимум с начала года равен 11 653 рублям. Так что россиянин с зарплатой 11 700 рублей не считается бедным. При этом цены в нынешнем году, как известно, сильно подскочили. Как сообщал тот же Росстат, за первый квартал 2021 года инфляция составила 2,1%. И если бы прожиточный минимум считали по-старому, то во втором квартале его бы подняли на 2,1% - до 11 897 рублей. И наш несчастный россиянин с зарплатой 11 700 уже официально попал бы в число малоимущих. А так - ну какой же из него бедняк, при таких-то деньгах?

То есть человек «реально» стал беднее, поскольку из-за инфляции на свою зарплату он теперь может купить меньше товаров. А «номинально» его доход выше прожиточного минимума, так что в число бедняков он не входит.

Вот и набирается всего понемногу: кто-то получил господдержку, кому-то повысили зарплату, а кто-то не пополнил ряды бедняков, хотя при старой методике должен был. Поэтому количество бедных и снизилось так сильно. И есть все шансы, что по итогам третьего квартала число бедных в России снова снизится. Во-первых, в августе начинаются «президентские» выплаты по 10 тысяч рублей на школьников. Во-вторых, третья волна коронавируса пока не закончилась, а значит, и выплаты медикам продолжатся. И в-третьих, инфляцию никто не отменял, а прожиточный минимум остается прежним. Росстат сообщает, что с начала года цены в России выросли на 4,59%.