Как выглядит двухметровый памятник из белого мрамора на могиле Элины Быстрицкой

Элина Быстрицкая еще при жизни одобрила идею монумента в белом мраморе Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля 2019 года. Похоронили 91-летнюю актрису на Новодевичьем кладбище. Участок, на котором расположена могила артистки, находится на 11-м участке рядом с местом упокоения Людмилы Гурченко, Дмитрия Хворостовского, Вячеслава Тихонова. В ноябре 2020 года на могиле Элины Авраамовны был установлен памятник.

Элина Быстрицкая еще при жизни одобрила идею монумента в белом мраморе. Одна из самых красивых актрис СССР решила поставить двухметровую скульптурную композицию, когда придет время, у себя на могиле. Заказ был сделан скульптору Фридриху Согояну. Они были дружны при жизни звезды "Тихого Дона". Однако мужчина скончался вслед за артисткой. В итоге завершали произведение отца его сыновья Микаэль и Ваге Согоян.

Говорят, памятник стоит два с половиной миллиона. Мол, артистка вроде бы заплатила полтора миллиона рублей еще при жизни. Оставшийся миллион должны были доплатить наследники Элины Авраамовны.

Актриса запечатлена в полный рост. Она облачена в длинное платье в пол, а в руке держит театральную маску. Быстрицкая не только снималась в кино, но и посвятила большую часть своей жизни работе на сцене Малого театра, преподавала в Щепкинском училище и ГИТИСе, часто выступала с концертами. Взгляд актрисы устремлен вдаль. Волосы знаменитости убраны в пучок. Такую прическу звезда носила последние годы. Она была визитной карточкой актрисы.

Рядом с памятником, который выполнен из одного блока белого мрамора, лежит гранитный камень. На нем выбиты имя и даты жизни и смерти. "Он передает всю ее любовь к театру, посвящен женской красоте", - говорила о скульптуре сестра актрисы Софья Шегельман.

Напротив могилы Элины Авраамовны растет большая береза. И Быстрицкая, увековеченная в мраморе, словно смотрит на нее. Поклонники постоянно приходят на могилу к кумиру. Здесь всегда живые цветы.

Напомним, Элина Быстрицкая скончалась два года назад в одной из московских больниц после недели интенсивного лечения. Последние дни почти полностью ослепшая и парализованная актриса находилась в крайне тяжелом состоянии. Зинаида Кириенко заявляла, что на похоронах не узнала давнюю подругу, которая очень похудела.