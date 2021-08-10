Ошибки пресс-секретаря президента США Джен Псаки оказались «кампанией Кремля»

В России Псаки помнят и знают скорее не как говорящую голову Белого дома, а как официального представителя Госдепа США. Фото: REUTERS

У пресс-секретаря Джо Байдена сбылась мечта. Ведь какая девушка не мечтает попасть на страницы культового журнала Vogue. Корреспондент издания несколько дней провел с хорошо нам памятной Джен Псаки и написал огромную статью о ее работе.

В России Псаки помнят и знают скорее не как говорящую голову Белого дома, а как официального представителя Госдепа США. В этой должности она проработала всего два года, но как раз на это время пришлись Майдан, крымская весна, боевые действия на востоке Украины, создание ДНР и ЛНР — и все это бедняга Джен должна была комментировать.

Журналист, с которым общалась Псаки, явно сочувствует ей, в красках описывая кампанию, которую якобы развернули российские СМИ в то время. Как будто в Москве виноваты, что официальный представитель внешнеполитического ведомства США не знает, что от Астраханской области до границы с Украиной добрая тысяча километров (Псаки выражала озабоченность учениями российских военных у рубежей Незалежной), употребляет слово «карусель» (так она описывала референдумы о независимости в ДНР и ЛНР) и не может пояснить американским журналистам, что оно значит. А уж фраза «Мне нужно уточнить в офисе» стала мемом не только в России.

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Дженнифер Псаки. Фото: REUTERS

- Поначалу меня все это огорчало, - призналась Псаки. - Помню, как мне задали вопрос, связанный с этой ситуацией на брифинге. И вот я что-то отвечаю, а у самой ком в горле. Но под конец это все стало просто забавным.

Кажется, лучше всего Псаки охарактеризовал Владимир Путин после переговоров с президентом США в Женеве:

- У Байдена пресс-секретарь — молодая, образованная, красивая женщина, она все время сама что-то путает.

В интервью Псаки вспоминает, как президент Байден взял ее на работу.

- Он сказал, что мы будем лечить страну, чьи нервы поизносились, страну, которая немного впала в бешенство, - говорит пресс-секретарь.

Журналистам удалось подглядеть в рабочие материалы Псаки. На свои брифинги она приходит с внушительного вида папкой-скоросшивателем, в которой собраны все документы, которые могут пригодиться для ответа на тот или иной вопрос. Материалы в ней разделены цветными блоками: ковид, экономика, лекарства, министерство юстиции. Кроме компьютера и прочих офисных принадлежностей на внушительного вида полукруглом столе пресс-секретаря президента стоит и бутылка воды со специально подсветкой — она загорается, когда нужно попить.

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