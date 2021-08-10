Напомним, лесные пожары в Якутии полыхают с начала лета Фото: Иван МАКЕЕВ

Якутск снова заволокло дымом от лесных пожаров, город окутан серой пеленой. Местные жители вынуждены плотно закрывать окна, чтобы не едкий запах гари не проникал в их дома. Фотокорреспондент «Комсомольской правды» Иван Макеев показывает снимки с места событий.

Напомним, лесные пожары в Якутии полыхают с начала лета. Ранее сообщалось, что к борьбе с огнем начали привлекать самолет-зондировщик АН-26, способный вызывать искусственные дожди.

Якутск снова заволокло дымом от лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Между тем, дым от лесных пожаров в Якутии достиг американского штата Аляска, а в самом регионе окутаны смогом 366 городов, в том числе Иркутск.

3 августа министерство обороны России направило в республику дополнительные силы для тушения пожаров. Из состава Восточного военного округа в республику направили сводную инженерную роту в количестве 109 человек и 16 единиц специальной техники.

Город окутан серой пеленой Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне, 10 августа, президент Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии, а руководству региона подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

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