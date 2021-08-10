НЭП на Острове Свободы: кубинские власти разрешили малый и средний бизнес

Протестующие кубинцы требовали реформ и власти пошли на уступки. Фото: REUTERS

Массовые антиправительственные протесты, охватившие Кубу в прошлом месяце, были вызваны ухудшающейся экономической ситуацией на острове.

На Кубе – нехватка продуктов, медикаментов, электричество подается в дома по расписанию. Протестующие требовали реформ и изменений. Они также критиковали беспомощность чиновников в борьбе с пандемией коронавируса.

В итоге, власти страны официально разрешили кубинцам регистрировать и открывать предприятия малого и среднего бизнеса. Теперь численность персонала таких предприятий может составлять до 100 человек.

Еще месяц назад премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус говорил, что расширение рамок частного бизнеса не должно заходить слишком далеко. Тем более, что на Кубе до недавнего времени частники могли заниматься исключительно обслуживанием иностранных туристов – держать сувенирные лавки и небольшие закусочные.

Однако, более 13% трудоспособного населения острова уже так или иначе заняты в сфере частного бизнеса. И новое решение правительства лишь выведет их из тени и легализует уже давно существующие фирмы, сообщает BBC.

Национальное собрание Кубы одобрило решение правительства, выразив надежду, что оно позволит включить малые и средние предприятия в экономику страны.

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