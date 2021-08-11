Виталий Коротич: Заявления госсекретаря США - это попрошайничество. Америка хочет вытолкать Россию из человечества

Экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич. Фото: Евгения ГУСЕВА

- ...Виталий Алексеевич, американский госсекретарь Энтони Блинкен… Вы, кстати, не были с ним знакомы?

- Да нет, он тогда был, по-моему, просто депутатом Конгресса, не входил в правительстве.

- Так вот, выступая в университете Мэриленда, призвал больше средств вкладывать в развитие инфраструктуры США.

По его словам, это «необходимо для развития страны и для того, чтобы доказать миру, что демократия – лучший путь, вопреки доводам России и Китая о том, что США находятся в упадке». Вот так.

- Знаете, в чем дело...

- Мы не клевещим на них? И ещё он считает, что противостоять этим доводам можно, «если сделать уже сейчас серьезные инвестиции в инфраструктуру страны». Такая своеобразная оборона от России и Китая.

- Выступление сотрудников Министерства обороны или Министерства иностранных дел, как правило, - попрошайничество.

- Чего?

- Денег, - для того, чтобы сделать новые ракеты, новые самолеты, какие-то стройки затеять.

А на самом деле же демократический процесс, - его не надо утверждать насильственно и - посредством каких-то мероприятий внутри страны.

Демократический процесс – это то, как народ живет. Если не станут там бунтовать, выходить на улицы, не будут штурмовать Конгресс, значит, демократия развивается удобно для людей и так далее.

- А что касается России и Китая. Точнее, претензий США...

- Это, пожалуй, продолжение дискуссия о мультицентрическом мире. Американцы уже привыкли к тому, что мир подчинен им, они могут высаживаться в Ираке, в Афганистане, в Сирии, в Ливии, где угодно, и никто не пикнет. Они могут вместе с натовцами уничтожать Югославию, и никто не возразит. Они могут поучать Россию...

То есть, США сейчас отстаивают свое право на это всемогущество.

В принципе - они, в основном, подчинили Европу. Я уже не говорю о том, что Восточная Европа подчинена США полностью. И Соединенным Штатам очень важно подчинить себе все остальное человечество и сделать его опять послушным Америке. Демократия… Ведь сами-то, Саша, термины ничего не значат. Когда-то еще древнегреческие философы говорили, что все стоит очень близко, и демократия - рядом с охлократией, то есть властью толпы.

- «Мы можем и напоминаем им (России и Китаю. - А.Г.), что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной», - сказал Блинкен.

- В принципе, если все это будет сводиться к заявлениям государственных деятелей, - полбеды. Если то, что - кто сильнее, - нужно доказывать на поле боя, это уже конец света. Поэтому, пока руководители будут говорить друг другу о том, что - нет, я сильнее, нет, ты слабее... Пусть! Главное, чтобы это не переходило в вооруженное выяснение того, у кого ракеты лучше летают. А так- пусть поговорят, ради Бога. Ну, обидно ему. (Блинкену. - А.Г.) Обидно оттого, что кто-то сомневается во всемогуществе Америки. Ведь недавно еще никто не сомневался, а сейчас сомневаются.

- А нам-то что? России...

- А нам нужно - просто, чтобы кто-нибудь не унижал нас так, как нас унижают в последнее время, и на Олимпийских играх, и где угодно. И сейчас наших молодых фигуристов не пустили на чемпионат мира. Ну, очень стыдно.

- Стыдно за тех, кто не пускает, и стыдно за тех, кто пытается нас, как говорит Путин, ущипнуть.

- Это то же самое. Это попытки поставить на место одних и других. Это значит, - мы вас поставим на место, мы сильнее вас.

Это - попытки вытолкать Россию из человечества, они делаются уже не первый год, и это очень мерзко. Потому что человечество без России, без Китая и даже без Ирана развиваться не может нормально. И попытки вытолкнуть их и заменить всемогуществом Соединенных Штатов - все равно ни к чему хорошему не приведут.

Поэтому - пусть говорит. (Блинке. -А.Г.) В принципе, госсекретарь, - он выразитель точки зрения своего правительства, своего президента, своего парламента. Ну, и на здоровье, пущай говорит.

А нам - да - нужно бороться, чтобы нас не унижали. В последнее время попытки вытолкать Россию из человечества повторяются, и они все более интенсивны, мы сейчас видели их на Олимпийских играх. Соединенные Штаты просто обижаются на мелочи. Спортсмены принимают допинги, и их никто не исключает ниоткуда. Они высаживаются, захватывая страны Азии, - никто не пикнет. Поэтому, давайте спокойно делать свое дело и помнить, что сила и могущество утверждаются очень многими вещами.

И если нас будут уважать, значит мы в порядке.

- Нельзя с вами не согласиться.

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