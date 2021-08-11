Киев готов вызвать на себя огонь «ядерного оружия» Москвы, чтобы угодить США

Украина поспешила сообщить США о развертывании в Крыму ядерного оружия. Фото: REUTERS

Украинская разведка заткнет за пояс кого угодно. Даже ЦРУ. Но готова делиться со своим главным союзником полученными сверхсекретными сведениями. Что и сделал вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины (так Киев называет Крым и Донбасс) Алексей Резников. Приехав в США с визитом, он заявил, что Россия готовит Крым к развертыванию там ядерного оружия. Чтобы противостоять безумству русских и спасти Украину, Европу и весь мир, американцы, по его предложению, должны разместить на Украине свои силы ПВО.

Сведения о намерении противника разместить ядерные вооружения в новом регионе всегда были особо ценной информацией, за которой разведки сверхдержав охотятся с особым рвением. Задействуют при этом все свои возможности - и в космосе, и на земле, и технические средства, и агентуру. И до последнего момента американцы не знали о планах Москвы завезти в Крым ядерные ракеты. Если бы не пан Резников, надо полагать, уполномоченный на такие откровения своим руководством, то Пентагон так бы и продолжал хлопать глазами, не видя подстерегавшей его новой угрозы.

Раньше американцы, решив разместить дополнительные ПВО, скажем, в Европе, сами интересовались, какие страны готовы их принять. Недостатка в желающих обычно не было - и Польша, и Румыния с удовольствием делают приятное старшему союзнику. Но вот чтобы какая-то страна, указав на неизвестную до того самим американцам ракетно-ядерную угрозу, инициативно подставлялась под неизбежный ответный удар, пожалуй, происходит впервые.

Поскольку свою информацию о ядерных злокознях Москвы и предложение, как с ними бороться, украинский вице-премьер сделал в ходе встречи с главой фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом, ждать официальную реакцию Белого дома придется какое-то время - пока еще по команде доложат… Но, скорее всего, ее и не последует: не на все же бредни и галлюцинации украинских властей обязательно реагировать. На Смоленской площади, во всяком случае, ограничились лишь краткой репликой: «В традиции МИД (России) комментировать серьезные вещи» - сказал по этому поводу замглавы ведомства Александр Грушко.

Но и украинское руководство тоже надо понять. На носу - помпезно раскручиваемая «Крымская платформа», 30-летие «нэзалежности» и как апофеоз - судьбоносная встреча Зеленского с Байденом в Вашингтоне. Украина должна быть в центре мирового внимания, иначе все позабудут об «оккупации» и «аннексии». А Россия должна быть при этом обозначена как общая для Запада угроза. Вот Резников и сбрехнул про «ядерное оружие в Крыму», выступив в хорошо освоенной украинскими чиновниками роли провокатора.

Есть, правда, одно обстоятельство, которое нельзя пропускать. Желание Украины «вершить судьбы мира» проявляется в последнее время столь же явно, сколь и комично. Может, это неизбежное влияние жанровой специализации президента страны до того, как он пошел в политику?

А может, все гораздо серьезнее. Ведь заявил же Резников, что размещение американских подразделений «наше законодательство позволяет». В конституции страны прописан запрет на иностранные военные базы, а на иностранные контингенты вроде бы и нет. То есть прозвучавшее провокационное предложение о ПВО США на Украине - еще одно призывное «приходи, готовая я…». Но вот готовы ли американцы выполнить желание своей напарницы? Они ведь лучше вице-премьера, отвечающего за потерянные навсегда для Украины земли, понимают, чем такие заходы могут обернуться для самой Америки. В Женеве пару месяцев назад Путин и Байден наверняка говорили и о том, что нельзя допускать Киев к «спичкам». В прошедшем апреле он чуть не раздул настоящий пожар.