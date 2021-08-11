Светлану Лободу опять уличили в плагиате

Певица Светлана Лобода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшая наставница шоу «Голос.Дети» Светлана Лобода в июле выпустила клип Allo, снятый Аланом Бадоевым. Как и всегда, это красочное видео, где певица эффектно двигается в лучах света и роскошном костюме. Текст тоже традиционный — про страдания женщины с разбитым сердцем (Светлана очень любит спекулировать на тематике, успешно освоенной в свое время Аллой Пугачевой) — «Танцую раскованно, чтобы никто не узнал, что я сломана».

Смотреть видеосюжет LOBODA - Allo (Mood Video) 2021

Только вот прошло время и слушатели распознали в треке нотки плагиата. Под роликом клипа в Youtube появилось все больше комментариев о том, что Allo очень сильно напоминает хит дуэта Artik&Asti, звучавший из всех утюгов в 2019 году, — «Грустный дэнс».

Люди пишут: «Музыка прямо как у Artik и Asti не заметили? Им музыку один и тот же чел сделал что ли», «Начало прям Грустный дэнс», «Как Артик и Асти! Ничего особенного», «Напоминает «Под грустный дэнс».

Смотреть видеосюжет Artik & Asti feat. Артем Качер - Грустный дэнс (Official Video)

Как известно, нот всего семь. Сложно сделать мелодию, не похожую ни на один трек на земле. Но в данном случае, если внимательно прислушаться, сходство довольно очевидное. Вот певица и автор песен Елена Селихова даже записала обзор на эту ситуацию, где буквально спела «Грустный дэнс» под музыку Allo — композиция легла идеально.

Смотреть видеосюжет Светлана Лобода плагиат Алло Артик и Асти Грустный дэнс

Кстати, это не первый случай, когда Лободу ловят на плагиате. До этого Филипп Киркоров — казалось бы, дружественный артист и коллега — указал на то, что образ Светланы на премии «МУЗ-ТВ» как две капли воды похож на костюм Бейонсе из ее выступления на «Грэмми» 2017 года.

Более того, элементы хореографии тоже сильно напоминают движения зарубежных артистов.

Фото: Instagram.com

Именно после этого продюсер Лободы (Нателла Крапивина) прекратила сотрудничество со звездой. А сама Светлана ответила, что всего лишь вдохновлялась работами Леонардо да Винчи («Тайная вечеря»), видимо, как и Бейонсе.