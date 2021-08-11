Михаил Ефремов не сдержал обещание матери погибшего курьера

Подсудимый во всеуслышание заявил, что будет помогать гражданской жене погибшего Ирине Стерховой и его старенькой маме Марии Ивановне Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всего месяц остался до нового суда над Михаилом Ефремовым: 15 сентября стартует кассационный процесс. Это уже вторая попытка актера обжаловать наказание: за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, Пресненский суд приговорил артиста к восьми годам колонии, а в апелляции этот срок удалось скостить на полгода.

Если первый судебный процесс, которым дирижировал одиозный Эльман Пашаев, был похож на балаган, то в апелляционной инстанции, сменив защитника, Михаил Олегович предстал совсем другим человеком. По его словам, пребывание в СИЗО заставило его пересмотреть свое отношение к трагедии и раскаяться. Рассчитывая на добросердечность судей, артист выплатил трехмиллионную компенсацию потерпевшей стороне: портфель, туго набитый наличными, адвокаты Ефремова принесли прямо в зал заседаний. Кроме того, подсудимый во всеуслышание заявил, что будет помогать гражданской жене погибшего Ирине Стерховой и его старенькой маме Марии Ивановне. И даже хочет установить памятник на могиле Сергея Захарова.

Однако, спустя почти год можно констатировать, что дальше красивых слов дело не пошло. Со Стерховой так никто и не встретился, компенсацию не предложил. А 84-летняя Мария Захарова доживает свой век в глухом селе под Рязанью в доме-развалюхе 1960 года постройки.

В этом доме до сих пор живет мать погибшего Сергея Захарова. Фото: Константин МОГИЛИН

- Еще во время апелляции Михаил Ефремов заявлял, что купит новый дом матери убитого им Сергея Захарова и заплатит компенсацию Ирине Стерховой. Но, как говорится, обещать - не значит сделать. Дом Марии Ивановны Захаровой стоит, как и прежде: ни с какими предложениями о помощи никто к ней не приезжал, - рассказал kp.ru Александр Добровинский, защищающий интересы потерпевших. - Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову, для которой этот ад не может закончиться даже спустя год после трагедии. К сожалению, Михаил Ефремов так и не понял масштаб горя, которое произошло из-за того ДТП. И его кассационная жалоба тому пример.

Напомним, 8 июня прошлого года Михаил Ефремов под градусом и наркотиками устроил смертельную аварию на Садовом кольце. Его джип вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль службы доставки. Спустя несколько часов водитель Сергей Захаров умер в больнице от многочисленных травм: на нем буквально не было живого места. Похоронили его в родной Рязанской области, при этом родственникам пришлось сказать убитой горем матери, что ее сын скончался от сердечного приступа. Сама Мария Ивановна до этого перенесла инсульт и с тех пор так и не восстановилась: подробностей ДТП несчастная женщина могла попросту не выдержать.

Убитая горем женщина до сих пор не знает правды о гибели единственного сына. Фото: Константин МОГИЛИН

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