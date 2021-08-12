«Специально отключили камеры и ушли спать»: Новые подробности побега из изолятора убийцы «колбасного короля» и четверых воров

Стали известны новые подробности громкого побега из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Стали известны новые подробности громкого побега из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Напомним, в ночь на 6 августа оттуда совершили побег обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди и четверо уроженцев Молдовы, арестованных за кражи.

Сразу после побега были задержаны двое сотрудников ИВС, дежуривших в ту ночь - Сергей Лаврентьев и Елизавета Бурдаковская. Обоим предъявлены обвинения по статье «Превышение должностных полномочий» (это до 10 лет колонии).

- По данным следствия, один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать.

Также подтверждается, что дежурные оставили открытыми окошко в двери камеры, через которое арестантам передают еду - так называемую «кормушку».

- Лаврентьев частично признает свою вину, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - По его словам, он выключил камеры, чтобы в его смену не фиксировались различные нарушения режима - у некоторых арестантов, например, были средства связи, кого-то, вопреки правилам, могли водить по коридору без наручников.

По словам нашего собеседника, двое дежурных смены должны были распределить, кто из них в какие часы бодрствует, наблюдая за обстановкой в изоляторе.

- Девушка вину свою признает частично - по ее словам, она первой легла спать, но напарник ее в условленное время не разбудил. Лаврентьев в свою очередь говорит, что будил Бурдаковскую, но она не проснулась.

- Лаврентьев признает, что был финансово заинтересован? Что выключил камеры за деньги?

- Нет. Это он пока отвергает. Но, конечно, мало кто сомневается в том, что он получил за это деньги. Если то будет доказано, дело переквалифицируют по более жесткой статье.

Как стало известно «Комсомольской Правде», в ближайшее время следователи смогут допросить двух пойманных накануне в Подольске беглецов - молдован Дениса Грозаву и Ивана Цуркану. Возможно, после этого прояснятся новые детали побега.