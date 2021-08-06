Во время побега обвиняемого в убийстве «колбасного короля» на посту стоял лучший дежурный ИВС

Следователи допрашивают полицейских, которые отвечали за охрану арестантов Фото: Александр РОГОЗА

Пока полиция ищет пятерых преступников, которые прошлой ночью сбежали из изолятора временного содержания в Истре, следователи допрашивают полицейских, которые отвечали за охрану арестантов.

Организатором побега, по версии следствия, был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Предпринимателя он застрелил из арбалета в ноябре 2020-го года. За сутки до побега Мавриди перевели в новую камеру. В 2.30 минут, воспользовавшись открытой форточкой в двери камеры, Мавриди с сокамерниками с помощью гаечного ключа (как он попал в руки арестантов пока неизвестно) вскрыли дверь. Вместе с Мавриди на побег решились четыре человека, все граждане Молдавии, как и сам Мавриди. Но в отличие от него проходят по статье 158 УК РФ «Кража». Еще двое остались спать в камере и якобы ничего не слышали, ничего не видели. К 02:40 пятеро беглецов сумели миновать еще несколько дверей изолятора и выйти на улицу. О пропаже беглецов спохватились только к 4 утра, то есть спустя почти полтора часа после побега.

Сейчас убийцу «колбасного короля» и его подельников ищет полиция. По факту побега подмосковный СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». К сотрудникам ИВС действительно много вопросов.

Главным подозреваемым стал майор полиции Сергей Лаврентьев. Именно он дежурил в изоляторе в ночь побега. Интересный факт: полицейский с 15-летним стажем до сих пор считался одним из лучших сотрудников.

Организатором побега, по версии следствия, был Александр Мавриди

- Он человек ответственный, дисциплинированный. Его в пример всегда ставили и вообще он был на хорошем счету у начальства. Никто не верит, что он мог быть в сговоре с арестантами, - рассказал «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Но почему окно, которое используют для передачи еды заключенным, было открыто. Как оказалось, это скорее правило, чем исключение, во всяком случае для этого ИВС.

- В камерах обычно по 6-7 человек. Летом они жалуются на духоту и окошки в дверях оставляют открытыми для проветривания, - объяснил источник «КП».

Есть версия, что через это окно беглецам могли передать ключи от остальных дверей изолятора. Однако подтверждений она не нашла. Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили следы взлома одной из дверей, то есть ключей у преступников не было. Но как им удалось остаться незамеченными?

- В коридорах установлены камеры и дежурный следит за всем, что происходит. Слепых зон у этих камер нет. Возможно, ночью дежурный просто уснул, - предположил источник «КП» в правоохранительных органах.

Сергей Лаврентьев дает объяснения следователям. Пока обвинение ему не предъявлено.

Но в версию о том, что такой побег могли совершить без помощи сотрудников изолятора, верят не все.

- Я много раз была в этом ИВС. Сам изолятор расположен в подвальном помещении на территории отдела полиции, — рассказала «КП» Елена Новикова, адвокат. — Попасть внутрь, равно как и выйти наружу, можно двумя способами. Первый — через сам отдел полиции. На пути будут как минимум два КПП. Этот маршрут часто используют, чтобы доставлять обвиняемых на следственные действия. Запасной вход расположен во дворе и ведет непосредственно в изолятор. Через эту дверь сюда доставляют обвиняемых из судов и СИЗО. Именно через нее, скорее всего, и сбежали преступники. Хотя, и тут есть КПП. Сложно поверить, что они без помощи посторонней смогли незамеченными выйти. Зачем бежал обвиняемые в убийстве - это еще можно понять. А вот четверо обвиняемых по статье 158 УК РФ «Кража» явно пошли на неоправданный риск. Им максимально могли дать десять лет лишения свободы, и уже через пять можно было подать на условно-досрочное. Теперь им светит еще пять лет за побег. Вероятно, надеются скрыться на родине. Все пятеро граждане Молдавии, гагаузы по происхождению.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Адвокат о побеге пятерых заключенных из ИВС: «Это бежал подозреваемый в убийстве «колбасного короля», а остальные – пешки ему в подмогу»

Мурат Тойджонов рассказал, как устроен быт в Истринском ИВС, и что могло помочь преступникам оказаться на свободе (подробности)