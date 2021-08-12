В кроссовках и без накладных волос: как Надежда Кадышева выглядит в обычной жизни

Надежда Кадышева на сцене и в жизни - два разных человека. Фото: www.instagram.com/nadezhda_kadysheva_fan/

Пропавшая с радаров Надежда Кадышева в соцсетях никогда не делилась подробностями личной жизни: в ее Инстаграме и на YouTube-канале можно увидеть разве что кадры с концертов да видеоклипы. Все, что не относится к ансамблю "Золотое кольцо", 62-летняя артистка старается держать при себе: не публикует фотографии с внуком, снимки из путешествий и уж тем более, не выходит в прямые эфиры, чтобы поболтать с подписчиками. На своей странице звезда всегда при параде - в сценических нарядах и с фирменной пышной прической, поэтому мало кто знает, как Надежда Никитовна выглядит в повседневной жизни.

Между тем, в фан-аккаунте Кадышевой, который ведет ее поклонница, на днях появился кадр, повергший публику в шок. В одной из трех женщин, беседующих на завалинке у деревенского дома, пользователи соцсетей с трудом узнали любимую певицу. Вместо парика - скромный хвостик, вместо туфель - кроссовки: такой королеву русской песни зрители еще не видели.

Тот самый кадр: артистка на завалинке в родной деревне. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Оказалось, этот кадр сделан несколько лет назад, причем, журналистами "Комсомолки". В середине 2010-х Надежда Кадышева приезжала в родное село Старый Маклауш Самарской области, где прошли ее детские годы. В маленькой деревне на пару десятков домов звезда навестила троюродного брата и старых подруг, зашла в местный храм и посетила могилы родителей. Тогда кстати, солистка "Золотого кольца" задумалась о ремонте родного дома, который за долгие годы совсем развалился и стал нежилым: в этих стенах Кадышева хотела организовать собственный музей, но с тех пор о судьбе постройки ничего не известно.

Дом, в котором прошли детские годы звезды, совсем развалился. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Родители певицы похоронены в родной деревне. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кстати, как видно по старому фото, раньше певица была куда крупнее. Из-за проблем со здоровьем вес Надежды Никитовны доходил до 95 килограммов, однако, последние годы она радует поклонников прекрасной формой. Звезда не только похудела, но и, судя по всему, воспользовалась услугами косметолога и пластического хирурга. По словам эксперта, певица подтянула шейную мышцу, убрала брыли, выровняла овал лица, сделала блефаропластику и вколола в лоб ботокс. Все эти манипуляции могли обойтись знаменитой пациентке в сумму до 1 млн рублей.

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