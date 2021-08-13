Национальное застолье, песни, пляски, тамада: вся правда об отдыхе в Абхазии-4

Визитная карточка Абхазии - озера Рица Фото: Евгения КОРОБКОВА

Продолжение. Часть 1 Часть 2 Часть 3

- А вы не ждите. У вас экскурсия в Пицунду отменилась. Не будет никакого органного концерта, - "обрадовала" администратор Светлана, когда я, вся нарасфуфу, вышла в фойе ждать автобус.

- Блин, ну вы тормоз, Светлана. Наверняка, органный концерт отменили не сейчас. Почему об этом нельзя было сказать вчера или хотя бы утром. Я бы еще успела записаться на другую экскурсию, а сейчас - потеряла целый день из моего и так необширного отпуска...

Сказать администратору хотелось еще много чего, но только язык прилип к гортани, как во время дегустации меда. Поэтому я изумилась молча. Обычно Светлана не разговаривала вообще. Вешала табличку "Технический перерыв" и все дни проводила, медитируя в пол или в стену. То, что она вышла на связь, было само по себе удивительно.

- Что же делать? - только и просила я, но администратор уже успела уйти во внутреннюю Монголию, а список экскурсий предлагал только вечернее абхазское застолье в селе Дурипш. "Национальное застолье, песни, пляски, тамада на весь вечер за 1500 рублей", - зловеще гласило описание.

"За тебя калым отдам", - прозвучало в голове. Откуда-то всплыла цифра 7500. Полагаю, что автоматически посчиталось: если экскурсия на озеро Рица за 850 рублей на самом деле обошлась в 4 тысячи, то застолье за 1500 наверняка обернется в 7-8 тысяч.

Но отступать было поздно, впереди - Москва.

Активная торговля уникальным сыром из буйволиного молока. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Путешествие в Дурипш

Прикатился водитель Тимур на праворульном японском мини-автобусе, прихватили в Пицунде ещё пассажиров и помчались с кондиционером.

Со мной села тетка Татьяна лет шестидесяти с внучкой. Сзади уселся жирный дядька Юра с женой. По виду - большой начальник. Ему все не нравилось, водителя Тимура он презирал и разговаривал барски-повелительным тоном, сразу перейдя на «ты».

- Эй, слышь, - крикнул он. - Тебя как зовут?

- Тимур, - ответил водитель.

- А чо так просто? Почему не Аршак?

- Потому что Аршак - это армянское имя, а я абхаз, - ответил Тимур.

- А абхазы лучше, да? - не унимался мужик.

- Нет. Просто так получилось, я не Аршак.

Жизнерадостный и общительный, Тимур развлекал нас по дороге рассказами. В основном, про огород, выращивание чая и плодовых деревьев.

- Ну ты болтун, - то и дело комментировал рассказ большой начальник, а в какой-то момент попросил остановиться: Отлить хочу.

Тимур остановился в леске, всем пришлось выгружаться, чтобы выпустить тушу. К нашему удивлению, начальник не удосужился дойти до деревьев и сделал своё дело тут же, не стесняясь пожилой женщины и ее внучки.

Смотровая площадка на горе Мамзышха. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Тимур не подал вида, хотя обалдел.

- Это что за хищный гоминид? - поинтересовалась я у Татьяны.

- Ой, ну вообще-то, он с нами приехал из Питера, мы в одной компании, - отвечала та голосом из серии «ваш вопрос неуместен». И добавила. - Просто мы в шоке от отдыха здесь.

Поехали дальше. Тимур рассказывал про Лыхны и Гудауту, жирный начальник подкрикивал что-то из серии «ну ты брехун» и отпускал дурацкие комментарии.

Тетка шепотом жаловалась на неудачный отдых в Абхазии.

- Оно того не стоит. В мае купили путевки, думали, все закрыто будет. Две недели на троих аж девяносто тысяч! А перед отъездом Турцию открыли. Так лучше в Турцию, конечно.

- Дороги вот у нас сделали, - заметил Тимур, явно услышав жалобы.

- Дороги им сделали, видите ли, - повторила соседка злым шепотом. - Вот, где наши пенсии зарыты.

- Вот угодья наших фермеров, - показал Тимур на виды из окна. Там мелькали аккуратные южные домики и поля перед ними.

- Угодья! Маркиза! Маркиза! Маркиза Карабаса! - квакнул начальник.

- Угодья у них. Грузин и русских повыгоняли, вот и угодья образовались, - прошипели мне на ухо.

Дворец принца Ольденбургского, основателя курорта Гагра Фото: Евгения КОРОБКОВА

- А что вам конкретно не нравится в вашем отдыхе? - спросила я.

- Да все! - раздраженно и почти в полный голос взвизгнула соседка. - Абсолютно все. Вот сейчас приедем, нам будут не застолье устраивать, а их говнизию впаривать. Чачу, сыр, все на свете. Меня предупредили… и вообще все тут хвастают, какие они молодцы. А сами - лентяи и тунеядцы. Получают пенсию от России, от Грузии, от Абхазии. Электроэнергию воруют, работать не хотят. И сами же говорят: а зачем нам работать, нам и так хорошо.

- Я вообще в пять утра встал. Кукурузу посеял, потом на работу поехал, - снова заметил Тимур.

- Ну ты болтун, - раздалось на камчатке, - ты кукурузу в последний раз у себя в штанах видел!

Тимур резко остановился. Автоматические двери автомобиля отъехали. Вокруг были зеленые поля, а за ними - поселок. Я поняла, что чаша терпения водителя переполнилась. Сейчас нас высадят посреди дикой Абхазии. Это в лучшем случае. А в худшем... мне рассказывали, что у каждого водителя в бардачке лежит пистолет.

- Ой, какая красота, Тимур, - вдруг сказала Татьяна внезапно подобревшим голосом. - Мы за это лето в Абхазии уже трижды отдыхаем. Нигде такой красоты нет, как здесь.

- А воздух, воздух то какой, - защебетала жена толстого дядьки, которая до этого не подавала признаков жизни.

В воздухе и впрямь запахло жареным.

Тимур шел куда-то вглубь поля между кустарников. Остановился и замер так посреди поля.

Тетки переглянулись между собой: "И все? Не повезет дальше? Ты иди. Нет ты иди. Из-за твоего все".

Оставив босса озираться под деревом, дамы, прихватив внучку, гуськом двинулись к Тимуру с дипломатической миссией.

- Дядя, а почему мы не едем? - спросила девочка.

Тимур сорвал что-то с куста и наклонился к маленькой девочке:

- Я хотел показать, как растёт чай, - сказал он. - Самый лучший чай получается из этих трех листиков.

- А почему он зеленый? - спросила девочка.

Дамы выдохнули.

- Со всего куста всего три листика? А остальное куда? Зэкам? А сейчас? Ну надо же, а можно как-то восстановить производство? - посыпались торопливые вопросы от тётенек.

- Юр, нет, ну ты представь, это чай, оказывается, - победно крикнула жена начальника, когда мы повернули назад.

Тимур сорвал зеленый мандарин с замшевой корочкой и подарил его девочке.

- Ой, как мячик, обрадовалась та.

- Слышь, Тимур, это же грецкий орех? - спросил босс, когда мы подошли к его дереву. - Я узнал, в детстве в Железноводске отдыхал. Он руки в черное красит.

В этот момент он первый и единственный раз за всю экскурсию был похож на человека.

Наш корреспондент продолжает рассказывать как есть о стране чудес и безобразия Фото: Евгения КОРОБКОВА

Застолье в Дурипше

Застолье в Дурипше не оправдало страшных ожиданий. Здесь уже никто денег не тряс и продукты не втюхивал. Застолье проходило в огромном дворе под навесом. Длинные столы в три ряда, лавки, ложки, ножи и вилки. Я видела большие свадьбы, но эта "свадьба" превзошла все, поскольку была рассчитана на 700 человек.

Хозяин дома - абхазец Руслан, устраивает такие свадьбы каждый день, взяв в качестве выходного только понедельник.

Пока помощники Руслана жарили шашлыки, удалось осмотреть часть большого двора Руслана. Виноградные лозы, вьющиеся по деревьям. (Сажаем виноград рядом с деревьями, чтобы дожди не портили растение). Аккуратные ряды хурмы и фейхоа. (Приезжайте осенью, можно будет попробовать). И - неожиданно - кладбище посреди двора.

- У всех абхазов во дворе расположено кладбище, - пояснил Тимур. - У меня кладбище вообще большое, там есть захоронения с 18 века.

После эпизода с начальником Тимур решил меня опекать, и прежде чем сесть за столы, шепнул, что нужно выбирать крайний стол: он ближе к стене и на стену можно откинуться, если устанешь сидеть.

Появился Руслан - немолодой, но стройный старик в галифе и мягких сапогах без подошвы. Внешне Руслан ни грамма не походил на абхазца, даже говорил без акцента. Руслан показал большой котел, в котором варилась мамалыга - национальная абхазская каша из кукурузы.

- У кого-то пшеничный хлеб, у кого-то картошка или рис. У нас - пресная кукурузная каша абыста, - объяснил хозяин.

Рядом с абыстой в казанах томилась отварная фасоль со специями "акут".

- Акут, абыста, зелень, мясо, соленья, чача, вино. Тяжело, друзья, но живем, - пошутил он.

Как ведущий Руслан впечатлил. Шутил, рассказывал интересное про обычаи Абхазии, а между тем - умудрялся следить, какому столику больше не наливать, а кому из участников застолья помочь, а где разнять назревающий конфликт.

Один из первых тостов мощный старик поднял за Россию.

Самый впечатляющий момент, когда гости из разных столов стали представляться и вдруг выяснилось, что у Руслана собралась вся огромная Россия. И Норильск, и Челябинск, и Калининград, и даже Чечня.

Кроме угощения, выступали потрясающие танцевальные коллективы. Джигиты танцевали лезгинку, метали ножи в пол, летали над сценой, а последний танец, в финале которого джигит вынимал из-за пазухи российский и абхазский флаги - вообще умилил. Только ради одних танцев я бы порекомендовала поехать к Руслану.

Но, помимо прочего, здесь я, наконец, закрыла гештальт и попробовала настоящий вкусный шашлык.

Краткие выводы

- Вопреки ожиданиям, застолье в селе Дурипш оказалось очень интересным мероприятием, а познакомиться с Русланом - горячо рекомендую. Настоящий хозяин и отличный тамада.

- Лишних денег не потратили. Даже наоборот. Оказалось, что во дворике можно было купить чачу, мясо, соленья. Однако сам Руслан об этом не говорил и не рекламировал. Кому надо - сами нашли.

- Еды было очень много и ее подкладывали. "Не торопитесь, - ешьте медленно, с наслаждением, все всем достанется, - повторял Руслан. Но было ощущение, что за нашим столом специально голодали несколько дней подряд. Хватать шашлык начали чуть ли не голыми руками.

- Угощение оказалось вкусным, хотя и неразнообразным. Немного кукурузной каши, которую полагалось полить фасолевой подливой, шашлык, свежие огурцы, домашний сыр, компот из фейхоа, домашнее вино и чача. Вино было неплохим. А вкуснее всех была квашеная гурийский капуста.

- К сожалению, не обошлось без песен типа «За тебя калым отдам». В перерывах между танцами джигитов включали популярную музыку, на сцену взбирались гости и отрывались как на сельской дискотеке. Я спросила у Тимура, зачем вот это все, когда можно было просто посмотреть концерт танцевальных коллективов.

- Потому что гостям надо выплеснуть энергию. Иначе будет драка за столом, - ответил Тимур.

- Попутчицам моим, как водится, все не понравилось. Татьяна ворчала, что внучке было неинтересно, программу для детей не продумали. Не думаю, что застолье вообще тот формат, на который нужно тащить детей. Но с одним замечанием Татьяны я соглашусь:

- Концерт в Пицунде отменили из-за коронавируса, а у Руслана народу было как селёдок в бочке, - заметила Татьяна.

И это было справедливо. Рассадка за столами была очень тесной. Слишком тесной для нынешних непростых времён.

Эпилог

Чужие денежки всегда приятно считать, чем мы и занялись на обратном пути. Выходило, что в день Руслан зарабатывает больше миллиона рублей!

- Да он богач! - хором крикнули автобусные женщины.

Потом мы немножко пересчитали и решили, что он бедняк. Из полутора тысяч, уплаченных за экскурсию, двести рублей брал агент, продавший билеты (в данном случае, Светлана). Ещё по 500 уходило на дорогу туда и обратно.

Получается, что еда и танцевальные зрелища обошлись нам в 700 рублей. Что из этих денег шло Руслану - вопрос. Хозяину нужно было тратиться на танцевальные коллективы, девочек-официанток, а ещё продукты, приготовление еды и поддержание в порядке сада, по которому каждый день проходило стадо в семьсот человек.

- Нет, Руслан не миллионер, хотя и не бедный человек, - подтвердил Тимур. - Обеспечивает работой почти весь Дурипш. Чтобы иметь какую-то прибыль, приходится каждый день работать самому, заготавливать собственные продукты и надеяться только на себя.

Респект Руслану и водителю Тимуру.

А вот на вопрос, поехала бы я ещё сюда, я бы ответила - нет. И дело не в застолье, а в наших соотечественниках.

Несмотря на все внимание Руслана и племянников, Юру не удалось уберечь от чачи. Босс напился в бревно, на обратном пути фальшиво пел "Есть только миг между прошлым и будущим" и блевал в пакетик. Тимуру пришлось аккуратно лавировать на поворотах, потому что «Юру тошнило». А потом на себе заносить его в гостиницу.

На прощанье босс сказал:

- Извини, друг, я понял, ты настоящий мужик, - и попытался по-брежневски поцеловать водителя.

Оставалось радоваться, что наш автобус маленький, и такой Юра один. Каково пришлось пассажирам больших автобусов - даже не представляю.

Тимур довез меня до гостиницы и извинился:

- Ну что я поделаю, разные люди бывают. У всех жизнь тяжёлая, надо понять и простить.

На этой радостной ноте я хотела закончить цикл заметок о путешествии по Абхазии. Но решила, что четыре заметки - это ни туда и ни сюда.

В последней, пятой истории, я соберу все плюсы и минусы и расскажу самое главное: где лучше: в Абхазии или в Грузии.

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