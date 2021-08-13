Невзирая на критику и череду кризисов, президент США уходит в отпуск

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден покинул Белый дом, чтобы провести ближайшие две недели в полагающемся ему отпуске. Глава американского государства намерен провести его в родном для него штате Дэлавер.

Он оставляет страну на волне сразу нескольких стремительно развивающихся кризисов. И желание Байдена отойти от дел именно в этот период вызвало шквал критики, звучащей в его адрес как со стороны сенаторов и конгрессменов, так и простых граждан, сообщает Fox News.

В вину президенту вменяют отказ от контроля за ситуацией в Афганистане, куда США намерены отправить военные подразделения для эвакуации американских дипломатов. Крупнейшие города этого государства уже перешли под контроль «Талибана»*.

Еще один кризис продолжается на границе самих США: стало известно, что только в июле этого года рекордные 212 тысяч нелегалов проникли в Штаты из Мексики вопреки надеждам на то, что летняя жара ослабит этот поток. Правоохранительные органы сообщают, что в числе нелегалов немало и тех, кто ранее был депортирован из США за различные преступления, включая сексуальное насилие над детьми.

В Америке растет и количество заболевших COVID-19. В южных штатах – Алабаме и Миссисипи – зафиксированы максимальные значения госпитализаций больных с коронавирусом.

На эти и другие кризисы отреагировала экономика: ключевой показатель – инфляция – привела в ужас экономистов, достигнув рекордного максимума – рост цен составил 7,8%.

Планировалось, что Байден проведен свой отпуск в Кэмп-Дэвиде – официальной загородной резиденции президентов США, расположенной в штате Мэриленд. Но он предпочел отдыхать у себя дома.

* - террористическая организация, запрещенная в РФ

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