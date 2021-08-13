Алана Мамаева: «Паша предал моего ребенка, а моя подруга — как гнида»

Алана Мамаева. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева дала большое интервью проекту «Исповедь». Привыкшая к роскоши женщина теперь живет в скромной квартире площадью 48 кв. м. «Нам больше негде жить, - сетует Алана. - Хотя та квартира, которую Паша нам обещал дать на проживание, уже готова, в ней заканчивается ремонт. Но в какой-то момент он сказал, что я там жить не буду - могу приходить туда, ночевать, но вещей моих там не будет. Я спросила: «А с кем будут жить дети?». Мне ответили: «С няней и водителем». То есть я приходящая мама...»

Пока идут судебные разбирательства по вопросам раздела имущества и назначению алиментов, Мамаева едва сводит концы с концами: с ее слов, бывший супруг присылает ей только 12-30 тысяч рублей в месяц на продукты. Какие-то деньги приносит блогерская деятельность в соцсетях, но эти средства, конечно, капля в море по сравнению с тем, что Алана имела раньше. «Невозможно детям сначала дать все, а потом сказать, что они не едут на море, потому что папа так решил», - негодует женщина.

Но тяжелее всего Алана переживает ситуацию со своим старшим сыном Алексом от первого брака. Мальчик называл Мамаева отцом, тот, по словам Аланы, «... держал моего сына за руку и говорил, что чтобы не случилось, какими бы ни были отношения со мной, он всегда будет его папой и опорой». Теперь же в суде адвокаты футболиста делают акцент на том, что у него лишь один ребенок от Мамаевой — дочь Алиса. «Можно простить все, что угодно, но предательство ребенка — нет. Это не зверюшка какая-то, это ребенок. Это все реально из-за алиментов? Серьезно? Это настолько подло…» - говорит Мамаева.

Досталось и бывшей подруге Аланы - блогеру Надежде Санько, которая сейчас скрашивает холостяцкие будни Мамаева. «Я ей доверяла и делилась с ней максимально откровенно. Этот человек — предатель, который столько лет лез под кожу, знал всю мою историю. Она всегда была рядом как гнида, которая сидела и накапливала всю информацию, а потом взяла и воткнула нож в сердце. Надя очень влияет на Пашу, манипулирует им. Я знаю, Надя, что вы все продумали, что вы хотите выкрасть у меня Алису».

Алана рассказала, как Мамаев выгнал ее из дома. «Было 9 дней со смерти его отца, но я об этом не знала. У меня закончилась косметика, я зашла на сайт, собрала корзину и кинула ему скрин с просьбой перечислить деньги. И все: негатив, ор, крик. Он мне говорит: «Слышь, ты, собака немытая!». И я поняла, что отношения заканчиваются… На следующий день он позвонил няне и сказал, чтобы я собирала свои вещи. Потом он позвонил адвокату и сказал, что будет война, что я его очень сильно обидела».

Причиной же развода стали измены футболиста. «Первая измена была, когда он сел в тюрьму. Он просидел больше года, я ждала его с детьми. Тогда чего он только мне не обещал: писал письма, давал слово сделать счастливой. Я надеялась, что он выйдет и все будет по-другому. Вторая измена произошла недавно. Я узнала об этом случайно. И тут уже все было понятно — по-любому развод».

К компромиссам и тем более примирению Алана Мамаева не готова: «Я найду все деньги, которые он за 8 лет прятал, и получу все то, что мне принадлежит по закону».