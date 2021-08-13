Болезнь дала осложнения: певица МакSим частично потеряла память

Певица МакSим Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим находится дома в окружении близких и родных. 38-летнюю артистку выписали из больницы, где она лежала два месяца. Правда, болезнь дала осложнения.

Певица МакSим приняла решение долечиваться дома. Как известно, там и стены помогают. "С ней рядом круглосуточно будет медработник. Она очень хотела обнять своих дочерей, в какой-то момент боялась, что этого уже не сделает. Для нее это сейчас важнее всего", - отметила менеджер артистки Яна Богушевская.

По ее словам, звезде предстоит длительная реабилитация и лечение. Она пока заново учится ходить. Без поддержки не справляется. "При ходьбе испытывает сильные головокружения. Дышать пока тоже тяжело, врачи говорят, что необходимо стараться не кашлять", - отметила помощница вокалистки.

Певице расписали подробный план восстановления на месяцы вперед. Болезнь дала осложнения. "Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру открытие собственной школы и последний концерт в Казани", - цитирует Богушевскую "СтарХит".

МакSим четыре дня назад смогла впервые обратиться к поклонникам и поблагодарить всех неравнодушных на мольбы и сострадание. Особые слова певица адресовала врачам. Она отметила, что медики буквально вытащили ее с того света.

"Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света. Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала - два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу", - резюмировала знаменитость.