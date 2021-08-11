Певица МакSим показала первое фото из больницы после комы

Певица МакSим Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица МакSим набирается сил после комы, в которой пробыла полтора месяца. 38-летняя артистка несколько дней назад разместила пост благодарности, заявив, что врачи буквально вытащили ее с того света. Теперь же вокалистка показала первое фото из больницы.

Певица МакSим два месяца лежала в реанимации. Теперь вокалистку перевели в обычную палату. Она разместила трогательную фотографию, сделанную в столичной клинике № 52, где она продолжает лечение.

"Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным!" - отметила исполнительница.

Певица разместила фотографию, сделанную в клинике, где она продолжает лечение.

Пока неизвестно, когда она окажется дома. При этом вернется к концертной деятельности звезда точно нескоро. "Сейчас я по-прежнему очень слаба - когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома и обнять свою семью. Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя", - делилась знаменитость.

Планируется, что на полное восстановление уйдет целый год. Все это время артистка не будет выступать и записывать новые песни. А через шесть месяцев ей нужно будет привиться от ковида. "Исследования показывают, что активность ковида уходит. Антитела иммуноглобулина G нормальные, защита есть, сформирована. Сатурация немного низковата (96%), нужно, чтобы она была 99%, то есть легкие ещё до конца не восстановились. После ковида требуется реабилитация", - сказала врач-терапевт Людмила Лапа, ознакомившись с результатами анализа крови певицы.

Специалист объяснила, что уровень сатурации показывает, сколько кислорода попадает с гемоглобином в сосуды головы. Несмотря на несколько пониженное значение, опасность тромбообразования артистку миновала.