МВД вступилось за русских за рубежом

МВД запретило въезд в Россию «героям» новостных лент - Исфандияру Вагабзаде и Куату Ахметову. Фото: YouTube

Уж не знаю, что произошло - то ли политическая воля была резко спущена по вертикали, то ли это внезапная собственная инициатива, то ли Меркурий вошел в период своей ретроградности, но обычно грузная и неповоротливая в таких случая правоохранительная система приняла неожиданно правильное и оперативное решение.

МВД запретило въезд в Россию «героям» новостных лент, которые на минувшей неделе как с цепи сорвались. Один в торговом центре в Бишкеке накинулся на русскую девушку-продавщицу за то, что та не говорит по-киргизски. Другой объявил охоту на русских в Казахстане, заставляя их извиняться за то, что они не могут изъясняться на казахском. Третий и вовсе назвал всю русскую нацию «вонючими свиньями».

Эксперты бьют тревогу, указывая на нездоровую тенденцию, общество требует наказать, а государство в лице Министерства внутренних дел берет и отвечает.

Пьяному уроду из Киргизии влепили запрет на въезд в Россию на десять лет. Его, кстати, местные силовики уже задержали и будут судить за хулиганство. По 50 лет «бана» получили экс-посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде, обрушившийся на русских гневным оскорбительным спичем, и Куат Ахметов - организатор «языковых патрулей» в Казахстане.

Тем временем, правозащитники отмечают, что в последнее время участились облавы на мигрантов с последующей депортации. Неужели где-то наверху додумались и до коллективной ответственности?

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