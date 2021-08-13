Сергей Лавров: «Мы не будем поддаваться на провокации Запада и продолжим идти своим курсом»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА

О КУРСЕ РОССИИ

- Россия после выборов в Госдуму в сентябре продолжит свой внешнеполитический курс. Глубинные интересы нашей страны на десятилетия, столетия вперед требуют не поддаваться на провокации и идти своим курсом. Курсом, который выбрал наш народ и который будет развиваться по итогам очередной выборной кампании в сентябре этого года.

Главной задачей внешней политики России является создание максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны, повышения благосостояния населения, обеспечения прав граждан РФ и бизнеса на международной арене. Мы имеем все основания для того, чтобы внешняя политика отражала те задачи, которые перед нами поставлены.

О ПОЛИТИКЕ ЗАПАДА

- Запад предпринимает судорожные попытки сохранить свои позиции, которые он имел в мировых делах на протяжении последних 500 лет. Это агрессивная политика в попытке доминировать над всеми и вся, и любой, кто идет поперек Запада, должен быть наказан. Тупиковая политика, она не имеет никаких перспектив. В данный момент, когда формируется многополярный, полицентричный мир, попытки Запада навязать либеральные ценности не увенчаются успехом.

О ПОМОЩИ ДНР И ЛНР

- В последнее время стали звучать голоса, что, проводя паспортизацию Донецкой и Луганской народных республик, Россия нарушает международное право. Все это ложь. Во-первых, Европейская конвенция по правам человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином.

Другие конвенции говорят о том, что каждый человек вправе выбрать себе гражданство. На Украине венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств и десятилетиями ни у кого это не вызывало каких-либо вопросов. Однако со стороны украинского руководства стали сразу же доноситься возмущения, как только Россия стала выдавать паспорта жителям Донбасса, которых Киев объявил террористами и сделал их жертвами торговой, экономической, транспортной блокады.

В этой связи они каждый раз, когда мы направляем на восток Украины гуманитарную помощь, - вот недавно МЧС очередной конвой отправило - они выступают с какими-то громкими протестами, требуют прекратить. Прекратить что? Прекратить оказывать гуманитарное содействие людям, которых они пытаются задушить, по большому счету.

О ВЫСКАЗЫВАНИЯХ ЗЕЛЕНСКОГО

- Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народу». Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше.

О ПОПЫТКАХ ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ

- В современных условиях пытаются и историю переписать. Причем делают это достаточно грубо, когда наши западные партнеры открыто поощряют неонацистские движения на той же Украине, в Прибалтике, молча наблюдают за тем, как эта зараза разрастается. К сожалению, наш западный мир, весь коллективный Запад ежегодно воздерживается при голосовании по резолюции, которую мы вносим - о недопустимости героизации нацизма. Весь Запад стыдливо воздерживается, все остальные голосуют «за», за исключением Соединенных Штатов и Украины, которые голосуют против.

Ваш музейный комплекс «Самбекские высоты» поражает своим размахом и несет огромный воспитательный заряд. Очень важно, чтобы молодое поколение не забывало о подвигах отцов, дедов, прадедов. Тем более, что сейчас многие на Западе очень бы хотели, чтобы это забвение наступило. Мы этого не должны допустить.

О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ В РОССИИ

- Россия рассматривает возможность организации летней Олимпиады в 2036 году. Готовятся заявки. Несколько городов - Питер, Казань, по-моему - свои заявки уже представили. Если вы, ростовчане, хотите провести Олимпиаду на своей земле, то не затягивайте с заявкой.

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