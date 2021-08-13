Правительство предлагает отбирать у должников загранпаспорта

По данным службы судебных приставов, в 2020 году было вынесено 9 млн постановлений об ограничении выезда за границу Фото: Евгения ГУСЕВА

Российские власти намереваются усилить ограничения в отношении тех, кто признан невыездными из-за неисполнения судебных решений. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который разрешает изымать у таких граждан загранпаспорта — этим будут заниматься органы принудительного исполнения, проще говоря, приставы. Как правило, речь идет о должниках по финансовым искам.

- Странно, что речь идет об изъятии загранпаспортов у лиц, признанных должниками по гражданским делам, - прокомментировал эту инициативу для kp.ru завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова доктор юридических наук Леонид Головко. - Гораздо важнее, на мой взгляд, чтобы были приняты механизмы изъятия паспортов в первую очередь у тех, кто обвиняется или подозревается в совершении уголовных преступлений. Такая мера содержится в законодательствах многих европейских стран, в том числе и в восточной Европе. У нас об этом говорят, по моим подсчетам уже лет 20, но почему-то в УПК изменений так и не вносят. А ведь возможность избежать правосудия со стороны обвиняемого по уголовной статье представляют собой гораздо большую общественную опасность, чем неуплата должником каких-то денежных сумм. Тем более, что такие лица внесены в соответствующие списки, и погранслужба и так не выпускает их из страны. Я не слышал о массовых случаях выезда должников за границу в обход этих списков. Больше на слуху другие истории — о том, что какой-то обвиняемый по громкому делу куда-то уехал, потом его не нам выдают, мы долго мучаемся - и вот вместо того, чтобы навести порядок в УПК, когда речь идет об общественно опасных деяниях, начинаем реализовывать эти инициативы в гражданских делах. В отношении людей, которые не совершали никаких преступлений, а испытывают финансовые трудности.

По словам юриста, норма о временном изъятии загранпаспорта у тех, кто проходит по уголовным статьям, могла бы гуманизировать правосудие.

- Очень часто мы слышим в криминальных репортажах, что в качестве меры пресечения суд выбрал заключение под стражу из-за того, что у обвиняемого есть загранпаспорт и он может скрыться от правосудия, - продолжил Головко. - А вот если бы у суда была возможность вынести постановление о временном изъятии загранпаспорта, то уже не было бы опасности, что человек покинет страну, и можно было бы ограничиться домашним арестом или подпиской о невыезде, например.

Еще одна категория лиц, кому ограничен выезд за границу — это носители гостайны и сотрудники силовых подразделений. Может и у них есть смысл отобрать загранпаспорта?

- Не думаю — иногда носители гостайны выезжают за границу и в интересах государства, например, на различные международные мероприятия, - сказал эксперт. Что касается сотрудников силовых служб и правоохранительных органов, например, МВД, то нет прямого закона, ограничивающего их выезд, если речь не идет о носителях гостайны. Могут быть рекомендации не посещать определенный перечень стран из-за опасности провокации, но можно посетить и другую страну, для чего понадобится загранпаспорт.

По данным службы судебных приставов, в 2020 году было вынесено 9 млн постановлений об ограничении выезда за границу.

КОГО НЕ ПУСТЯТ ЗА РУБЕЖ

- Допущенных к государственной тайне.

- Военнослужащих срочной службы и призванных на альтернативную гражданскую службу.

- Должников по алиментам, по компенсации вреда здоровью или морального вреда, если сумма долга выше 10 тыс. руб.

- Должников по другим основаниям, если долг превышает 30 тыс. руб.

- Не выполнивших требования суда: например, о передачи ребенка после развода, сноса незаконно построенного здания, решения о выселении.