В Раде посчитали, что Меркель «вежливо послала» Зеленского Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал отказ канцлера Германии Ангелы Меркель от предложения президента Украины Владимира Зеленского обсудить проект «Северный поток – 2» в Нормандском формате.

По мнению члена «Оппозиционной платформы – За жизнь», германский лидер в разговоре с Зеленским пыталась не обидеть его, вместе с тем «послав» украинского президента. «Воспитанная женщина... посылает вежливо, чтобы не обидеть», – написал Рабинович в Facebook.

Напомним, ранее Зеленский назвал газопровод «Северный поток – 2» «оружием» против Незалежной и европейских стран, а также обещал обсудить этот вопрос с Меркель, которая не раз говорила, что немецкая сторона выступает за проект, и не изменит своей позиции по «Северному потоку – 2».

Как писал сайт kp.ru, президент Украины сообщил, что в целом остался доволен итогами встречи с канцлером Германии, которая состоялась в Берлине в минувший понедельник, 12 июля.