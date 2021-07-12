Зеленский намерен на переговорах с Меркель добиться остановки «Северного потока – 2» Фото: сайт офиса Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский намерен убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в необходимости остановки проекта газопровода «Северный поток – 2», сообщил журналистам пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

В воскресенье, 11 июля 2021, Зеленский прилетел в Германию на переговоры с Меркель. На данный момент он уже встретился с президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером и председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

Как писал сайт kp.ru, в разговоре с Лашетом президент Украины заявил, что введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности стран Европейского союза.

Напомним, президент Зеленский назвал газопровод «оружием» против Незалежной и европейских стран, а также обещал обсудить этот вопрос с Меркель, которая не раз говорила, что немецкая сторона выступает за проект, и не изменит своей позиции по «Северному потоку – 2».

Между тем Министерство экономики Германии сообщило, что все разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» выданы.