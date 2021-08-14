Дмитрий Шепелев сделал откровенное признание о Жанне Фриске и сыне Платоне

Жанна Фриске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дмитрий Шепелев признался, что рассказывает сыну Платону про его маму Жанну Фриске. В 2015 году певица умерла от рака мозга. По словам телеведущего, он всегда честен с ребенком.

Дмитрий Шепелев сделал очень личное признание. Отвечая на вопросы подписчиков в блоге, 38-летний телеведущий пооткровенничал о своей семейной жизни. Один из подписчиков поинтересовался, называет ли Платон мамой свою мачеху Екатерину Тулупову. Ведущий ответил коротко: "Называет Катя".

Также поклонники спросили, помнит ли мальчик свою маму Жанну Фриске. "Вы рассказываете Платону про Жанну?" - спросили интернет-пользователи.

"Да, естественно", - заявил Шепелев. Однако не стал вдаваться в детали. Впрочем, уже эти его ответы можно считать сенсацией. Дмитрий никогда не говорит о личном.

Он только недавно перестал скрывать Платона от общественности. После того, как мальчику исполнилось восемь лет, шоумен впервые разместил его фотографии, на которых видно лицо ребенка.

Напомним, весной 2021 года Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Екатерина Тулупова родила ему сына, которого назвали Тихоном. Также пара вместе воспитывает дочку Екатерины от первого брака. Лада и Платон - лучшие друзья.

К слову, поначалу Шепелеву было непросто найти общий язык с девочкой. "Поскольку я воспитывал мальчишку, для меня общение с девочкой превратилось на какое-то время просто в катастрофу. Если к девочке хоть сколько-нибудь неаккуратно прикоснешься или не дольешь ей в хлопья молока... Она сразу, если не плачет, то выражает протест. Я первое время не мог с этим справиться. Мне говорили: «Успокойся, возле тебя маленький ребенок». А я так бесился, как будто возле меня была какая-то взрослая женщина. Мне потом объяснили, что все девочки такие», - делился Дмитрий.

Он также не исключил, что отправит сына Платона учиться за границу. Шепелев считает наследника одаренным ребенком. По признанию звездного родителя, он уже обсуждает с восьмилетним наследником перспективу переезда в другую страну.

"Сколько-то лет у нас еще есть в запасе. Знаете, многие учителя Платона отмечают его жизнерадостность и чувство юмора. Так что уверен, с этими качествами и с его блестящей головой он не пропадет. Мы иногда говорим о том, что через 5-7-10 лет ему, возможно, придется уехать учиться, может быть, в другую страну. Кажется, его это не пугает, но он все равно пока не спешит уезжать, ведь никто не готовит бургеры лучше, чем папа", - отмечает Дмитрий.