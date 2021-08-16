Певица МакSим вновь попала к врачам: вот что произошло

Певица МакSим легла на реабилитацию в Подмосковье Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим вновь заставила поклонников переживать. 38-летняя артистка пробыла дома два дня. Сейчас она снова находится под присмотром врачей. Болезнь дала осложнения.

Певица МакSим легла на реабилитацию в Подмосковье. Она пробудет там почти месяц. Артистку выписали 13 августа. Знаменитость настояла на том, чтобы сперва поехать домой. Так сильно звезда хотела увидеть дочек. "Она очень хотела обнять своих дочерей, в какой-то момент боялась, что этого уже не сделает. Для нее это сейчас важнее всего", - отмечала менеджер артистки Яна Богушевская.

И вот теперь певица отправилась в реабилитационный центр. На протяжении 21 дня специалисты будут проводить ей дыхательную гимнастику и различные упражнения для восстановления после комы, передает Mash.

После длительного пребывания в коме МакSим придется восстанавливать память. Как рассказывала помощница звезды, тяжелая болезнь дала осложнения. "Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру открытие собственной школы и последний концерт в Казани", - делилась Яна.

Вокалистка сама не ходит, потому передвигается в инвалидной коляске. "При ходьбе испытывает сильные головокружения. Дышать пока тоже тяжело, врачи говорят, что необходимо стараться не кашлять", - отмечала помощница.

Ранее МакSим рассказала, что ее буквально вытащили с того света. "Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света. Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала - два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу", - резюмировала знаменитость.