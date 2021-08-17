Темное прошлое принца: Сына британской королевы будут судить за связь с несовершеннолетней

Принц Эндрю, герцог Йоркский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 17 лет Эмили Фостер окончила пансион благородных девиц в Швейцарии и вернулась к матери, которая жила в родовом поместье в Англии. Отец Эмили умер, матушка вела светский образ жизни, поэтому в доме постоянно крутились разные мужики. Они сразу же начали оказывать дочери знаки внимания с непристойными намерениями. В конце концов, один из мужиков добился поставленной цели, и девушка стала женщиной.

Таков сюжет британского фильма «Эмили», который вышел на экраны в 1976 году. Главную роль в нем сыграла 20-летняя американская актриса Ку Старк. В начале 1980-х годов она была подругой принца Эндрю, среднего сына королевы Елизаветы II. Эндрю кино посмотрел, эротичная история 17-летней девушки ему понравилась. Между принцем и актрисой завязались отношения.

Актриса Ку Старк в фильме "Эмили", 1976 г. Фото: EAST NEWS

Жизнь Его Королевского Высочества насыщена приключениями. В 1982 году Эндрю участвовал в войне с Аргентиной за Фолклендские острова в качестве пилота вертолета, который базировался на авианосце «Инвинсибл». Чиновники хотели перевести принца на штабную работу, чтобы не подвергать его жизнь опасности, однако матушка королева настояла на том, чтобы Эндрю отправился на войну. Чтобы был как все. Народ его за это уважал. Поговаривают, что Елизавета любит его больше других своих детей.

В 1986 году принц женился на Саре Фергюсон и получил титул герцога Йоркского. В 1996 году Эндрю и Сара развелись, но остались друзьями. У них две дочери. В 2001 году принц завершил службу в военно-морском флоте и вышел в отставку. Полагают, что в том же году он познакомился с 17-летней американкой Вирджинией Робертс.

Принц Эндрю в 1982 г. Фото: EAST NEWS

На Эмили Фостер Вирджиния Робертс была похожа только возрастом. Она не училась в пансионе благородных девиц в Швейцарии, не родилась в аристократической семье. Все совсем наоборот. В 11 лет она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны «друга семьи». В 12 лет курила марихуану. Потом жила в нескольких приемных семьях и просто на улице. В конце концов она попала в лапы 65-летнего сутенера, который держал ее в квартире и продавал педофилам. В 16 лет Вирджиния вернулась к отцу. Он работал на курорте Мар-а-Лаго, принадлежащем Дональду Трампу, и устроил дочь прислугой в раздевалку.

Однажды летом 2000 года Вирджиния Робертс сидела и читала книгу про массаж. К ней подошла женщина, которая заметила книгу и спросила, не хочет ли девушка поработать массажисткой у некоего богатого финансиста. Профессиональный опыт не требуется, но придется много ездить по миру. Дамочка выглядела мажорно, говорила с элитным английским акцентом. Вирджиния сразу согласилась.

Так девушка познакомилась с Гилейн Максвелл, дочерью британского медиамагната Роберта Максвелла. Гилейн окончила Оксфорд, вращалась в светских кругах Лондона и Нью-Йорка, пользовалась репутацией умной и веселой женщины с чувством юмора. Люди, которые знали ее в качестве светской львицы, говорят, что это дама, приятная во всех отношениях.

Среди друзей Максвелл был и принц Эндрю. В 2002 году он, например, пригласил Гилейн и актера Кевина Спейси в Букингемский дворец и разрешил им посидеть на королевском троне своей матушки, что является нарушением официального протокола. Гилейн познакомила Эндрю со своим близким другом — американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Именно для Эпштейна нанимала Гилейн Максвелл 16-летнюю Вирджинию Робертс. Якобы в качестве массажистки. На самом деле, как утверждает Вирджиния, для группового секса с Джеффри и Гилейн, а также для сексуального ублажения влиятельных знакомых Эпштейна.

Богатый финансист был педофилом, который «дарил» девушек другим мужчинам с целью установить с ними тесные деловые связи. В июле 2019 года он был арестован в США по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В августе того же года Джеффри Эпштейн был найден в своей камере мертвым. Официальная версия — самоубийство, но многие в это не верят. Полагают, что некоторые друзья Эпштейна боялись разоблачения, поэтому решили заткнуть ему рот навсегда.

Джеффри Эпштейн во время судебного процесса, итогом которого стал обвинительный приговор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гилейн Максвелл обвиняется в том, что играла роль сводницы, которая поставляла несовершеннолетних девушек Джеффри Эпштейну. В июле 2020 года она была арестована. Ожидается, что судебный процесс начнется в ноябре этого года. Все обвинения Максвелл отвергает.

С момента знакомства Вирджинии Робертс с Гилейн Максвелл и Джеффри Эпштейном прошло более 20 лет. Вирджиния вышла замуж и носит теперь фамилию мужа — Джуффре. Они живут в Австралии, у них трое детей.

Вирджиния Джуффре утверждает, что стала жертвой принца Эндрю, с которым она занималась сексом по принуждению со стороны Эпштейна и Максвелл. По ее словам, они встречались в 2001 году три раза — в доме Эпштейна в Нью-Йорке, на его острове в Карибском море и в доме Максвелл в Лондоне. Вирджинии в то время было 17 лет, принцу — 41 год.

По словам Джуффре, лондонское свидание состоялось 10 марта 2001 года. Есть фотография, на которой принц Эндрю обнимает Вирджинию за талию. Оба улыбаются. А рядом стоит Гилейн Максвелл. В интервью Би-би-си в ноябре 2019 года принц заявил, что Вирджинию не помнит и что секса с ней у него точно не было. Откуда взялась фотография, он не знает.

Вирджиния Джуффре утверждает, что стала жертвой принца Эндрю, с которым она занималась сексом по принуждению со стороны Эпштейна и Максвелл. Фото: YouTube

На прошлой неделе в Нью-Йорке Вирджиния Джуффре подала на принца Эндрю в суд. Процесс может затянуться на несколько лет. В Америку принц точно не поедет, поскольку у него нет дипломатического иммунитета. Но суд может состояться и без него.

Твердых улик против принца Эндрю, видимо, нет. Однако он не может доказать, что никогда не встречался и не занимался сексом с Вирджинией Джуффре. В свете репутации Джеффри Эпштейна, а также истории с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, следует ожидать, что симпатии присяжных будут на стороне Вирджинии.

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