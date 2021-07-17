Миллиардера-педофила Эпштейна назвали агентом разведки и торговцем оружия

Эпштейна задержали летом 2019 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Имя миллиардера Джеффри Эпштейна с недавних пор стало нарицательным. Финансист прославился своими бурными вечеринками на собственном острове, где отдыхали известные политики и звезды шоу-бизнеса в компании юных девушек. Среди его гостей - Билл Клинтон, принц Эндрю, Дональд Трамп и многие другие. Впоследствии миллиардера прозвали «педофилом», а полиция заподозрила в совращении несовершеннолетних, а также принуждении их заниматься проституцией. Эпштейна задержали летом 2019 года, но через несколько месяцев его безжизненное тело было найдено в камере. Следствие посчитало, что миллиардер покончил с собой.

На днях бывший партнер Эпштейна дал интервью журналу Rolling Stones, где рассказал о том, как миллиардеру удалось супер влиятельным человеком в Европе и США.

СХЕМА ПОНЦИ

В 80-е годы Стивен Хоффенберг руководил компанией Towers Financial, которая занималась взысканием долгов и вопросами страхования. В те годы его финансовым консультантом выступал Джеффри Эпштейн.

Профессионализм и харизма финансиста настолько поразила Хоффенберга, что он даже оплатил аренду офиса Эпштейна. Эпштейн в свою очередь ответил своему партнеру искренностью и рассказал, как смог добиться своего высокого положения.

По словам Хоффенберга, у Эпштейна был собственный термин для мошеннических схем - «игра в ящик». Он гарантировал клиентам, что если даже преступление и будет раскрыто, то жертва ничего не сможет с этим поделать либо из-за стыда и боясь общественного позора, либо потому, что отмытые деньги будут настолько хорошо спрятаны, что их не смогут никоим образом отыскать и вернуть.

Несмотря на то, что Эпштейн был честен с Хоффенбергом, это не помешало ему дать показания против своего партнера. Еще в конце прошлого столетия полиция заподозрила Хоффенберга в реализации мошеннической схемы Понци по отмыву 450 миллионов долларов. В итоге, суд приговорил бизнесмена к 18 года заключения.

Британский медиамагнат Роберт Максвелл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАСТАВНИК

Как ранее признался Эпштейн в разгарах с Хоффенбергом, его наставником был британский военный подрядчик Дуглас Лиз, умерший в 2011 году. Именно он объяснил финансисту схему отмыва денег за границу в офшоры.

Хоффенберг заявляет, что Лиз был торговцем оружием. Несмотря на то, что сын покойного эти сведения опровергает, в парламентских отчетах фамилия Лиз действительно упоминается в связи с оружейной сделкой в Эль-Яммаме в начале 80-х годов.

Дуглас Лиз стал неким наставником для Эпштейна, он ввел его в аристократические круги Европы, познакомил с людьми бизнеса, в том числе оружейного. Среди этих людей был и британский медиамагнат Роберт Максвелл, с дочерью которого Эпштейна будут связывать тесные партнерские и любовные отношения. Сам Эпштейн в свое время всячески отнекивался от знакомства с Дугласом Лизом, чем сильно обидел его семью.

Гилейн Максвелл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МНОГОСТОРОННИЙ АГЕНТ

Помимо этого, Хоффенберг утверждает, что Эпштейн долгое время вращался в разведывательных кругах и был тесно связан со спецслужбами. Максвелл, Лиз и Эпштейн, по словам бизнесмена, занимались «проблемами национальной безопасности», которые включали «шантаж и торговлю информацией».

Знакомства в оружейном бизнесе способствовали тому, что Эпштейн в 80-е годы работал сразу на несколько правительств, в том числе Израиля. Эту информацию подтверждают сразу несколько источников. Они же выдвигают версию, что раз Эпштейн в свое время был полезен разведке, то в какой-то момент он стал помехой и угрозой, поэтому лучшим выходом было избавиться от него.

Это предположение разделяет бывший агент Моссада Виктор Островский. Он говорит, что схожая судьба постигла и Роберта Максвелла, который, скорее всего, был убит. А чтобы его гибель не вызывала вопросов, все было обставлено, как самоубийство.

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