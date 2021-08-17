Под Кубинкой потерпел крушение опытный образец самолета Ил-112В

Ил-112В упал в районе аэродрома "Кубинка". Фото: Дмитрий Овчинников/ТАСС

«Мам, смотри, самолет горит», - на кадрах, снятых камерой телефона случайным очевидцем видно, как правый двигатель самолета Ил-112В внезапно вспыхивает.

Машина медленно кренится на правый бок, огонь буквально вырывается из-под крыла, самолет переворачивается и падает. Через пару секунд взрыв топлива поднимает в небо черный гриб дыма.

Взрыв самолета вблизи Кубинки. Фото: Дмитрий Овчинников/ТАСС

Во вторник в Подмосковной Кубинке потерпел катастрофу опытный образец новейшего российского транспортного самолета Ил-112В. Машина должна постепенно заменить морально и технически устаревшие Ан-26. По предварительным данным, двигатель у Ильюшина загорелся, когда он заходил на посадку. А значит скорость была небольшая и мощности второго двигателя не хватило для того, чтобы удержать самолет в воздухе, он перешел к сваливанию, упал на землю и загорелся.

Момент катастрофы попал на видео. Фото: Кадр видео

На борту находились три человека. Выжить, к сожалению, не удалось никому. Российская авиация снова теряет свои лучшие кадры. Командир экипажа – Герой России, 63-летний летчик испытатель Николай Куимов. Выпускник Тамбовского высшего военного авиационного училища имени Марины Расковой. В 1989 году он окончил Центр подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова. В ОКБ Ильюшина он с начала 90-х. Почти за три десятилетия он освоил 35 типов самолетов, участвовал в летных испытаниях Ил-86, выполнил всю испытательную программу самолета Ил-96-300ПУ для президентского авиаотряда, провел боевые пуски ракет по морским целям с Ил-38. Высшего звания «за мужество и героизм, проявленные при испытании авиационной техники» был удостоен в 2006 году. А в марте 2019-го назад он впервые поднял этот самый самолет в небо…

В последнем полете ему ассистировал летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров – выпускник Качинского высшего военного авиационного училища. Поднял в небо Ил-76ТД-90ВД и новейший Ил-114-300 (вместе с Куимовым в качестве второго пилота). Награжден орденом Мужества.

Горящие обломки самолета.

Третьим членом экипажа был бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

13 августа этот экипаж совершил перелет на Ил-112В с аэродрома Воронежского авиационного завода на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском для подготовки к участию в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

- Это важное событие для нашего завода, для всего отечественного самолетостроения. Мы гордимся тем, что первый опытный военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный на Воронежском авиационном заводе, примет участие в важнейшем ежегодном военном событии страны, - сообщила тогда пресс-служба предприятия.

Вероятно, катастрофа произошла как раз в ходе перелета с аэродрома Жуковский на Кубинку – для участия в выставке.