Американцы бросили украинских союзников в Кабуле: чего стоят гарантии Вашингтона

Всех их, убегая из Афганистана, старший партнер просто бросил Фото: EAST NEWS

По сообщениям информагентств, на бывшей военной базе США в Кабуле, брошенной американцами, остаются около 40 военнослужащих из союзных Америке стран: грузины, румыны, болгары. Среди них - 12 контрактников из Украины. Некоторые источники сообщают, что на этой базе вооруженных бойцов в десять раз больше, включая британцев и индийцев. Всех их, убегая из Афганистана, старший партнер просто бросил - этакий военно-политический вариант финала «Вишневого сада» с забытым за ненадобностью Фирсом. При этом всех американцев с базы забрали.

В Киеве уже подтвердили, что знают о застрявших в Кабуле украинских солдатах. Пообещали эвакуировать, но пока обстановка не позволяет. Причем накануне один авиарейс из Украины был сделан, на нем вывезли около сотни человек, главным образом, иностранцев. Но своим военным почему-то об этом не сообщили. Видимо, до последнего полагались на своего надежного и всемогущего союзника. А теперь остается уповать только на великодушие талибов* (запрещенная в РФ организация). Хотя именно этим качеством мрачные бородачи раньше особо не отличались.

- К ним уже приходили талибы*. Забрали оружие и предупредили, чтобы сидели тихо. Иначе хуже будет, - рассказала украинскому телеканалу 24 сестра одного из бойцов. - Так они на этой базе и сидят, выходить им запрещено. Хорошо хоть, еды пока хватает. Но кто знает, не передумают ли завтра талибы*. Решат, что эти ребята за американцев, и возьмут их в плен.

Вот уж действительно - пришла беда, отворяй ворота… Для президента Украины Зеленского конец августа - особо важный период. Его политический календарь состоит сплошь из чрезвычайно значимых для судьбы страны событий - предстоящая встреча с канцлером ФРГ Меркель, «Крымская платформа», на которой западные союзники должны проявить с Украиной решительную солидарность, долгожданная встреча в Вашингтоне с Байденом. И тут началось: сначала выяснилось, что Меркель до Зеленского побеседует с Путиным. Затем возникли трудности с числом и уровнем участников «Крымской платформы», информацию об этом чуть ли не засекретили: так и неясно, 37 или 42 страны будут участвовать и сколько из них первых лиц.

Ну и теперь «забытые» украинские солдаты. Ведь главная цель предстоящей 30 августа встречи Зеленского с Байденом - выковать неразрывные узы стратегического союзничества между Украиной и США. А тут такой облом - вожделенный союзник как вышедшую из употребления мебель бросает младших партнеров, в том числе украинских, на территории своей бывшей базы, и теперь талибы будут их карать или миловать. Нехорошая по всем статьям ситуация: своих, как известно, не бросают. Вот объясняй теперь украинцам, почему больше всего доверия у них должно быть именно к американцам.

На Украине, надо признать, слышны не только лидеры нацбатов и агрессивных бандеровцев. Есть достаточно вменяемых и умных людей, видящих темный тупик, в который их завели майданные власти, потащившие страну светлым шляхом на Запад. И вопрос уже задан: если американцы без колебаний бросают своих верных союзников в Кабуле, то можно ли ждать от них доблести в борьбе со «страной-агрессором» за интересы Украины? Ответ очевиден, и мучает он «слуг народа» как изжога. Ведь Зеленский сделал ставку на «особые отношения» с Вашингтоном, и циничная демонстрация американцами их пренебрежения к младшим партнерам его позиции не укрепляет.

Заветная мечта сорвавшегося 2014 году на Запад Киева - получить статус «Основного союзника США вне НАТО». Американцы присваивают его странам, не входящим в альянс, но стремящихся к самым тесным отношениям с Вашингтоном и преданным ему. Этот статус позволяет рассчитывать на значительную военную и экономическую помощь и политическую поддержку. Сейчас таких стран - 17, в том числе и - хотя уже чисто формально - Афганистан, получивший его в 2012 году. Украина поставлена в очередь в качестве соискателя все с того же 2014 года. Вспомним, как совсем недавно в Киеве радовались, что объем американской помощи поставил их в первую пятерку американских клиентов, в которую входил и Афганистан.

И как теперь называть этого американского «Основного союзника вне НАТО» - победитель в войне с США? Да и смогут ли американцы впредь быть столь же щедрыми со своими клиентами, если Байден заявил, что, уходя из Афганистана, он намерен «сосредоточить силы» для борьбы с Китаем?

То, что случилось с США в Афганистане, - первый случай в новейшей истории, когда американцы терпят поражение в стране, которую не поддерживает другая сверхдержава, как когда-то было во Вьетнаме. Пакистан, который и выпестовал «Талибан»*, никак не тянет на это звание. Поэтому вопрос: если такое случилось со страной, в которую Вашингтон за 20 лет закачал триллион долларов, то может ли он быть гарантом существования нынешнего украинского режима, на поддержу которого тратит всего 750 миллионов долларов в год?

*Запрещенная в РФ организация

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