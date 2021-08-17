Cемен Багдасаров: Талибы* предложили нашему послу посещение любого района Кабула под их охраной

Бойцы "Талибана"* на одном из блок-постов в Кабуле. Фото: REUTERS

В воскресенье движение Талибан* практически без боя взяло столицу Афганистана Кабул, откуда бежал с мешками долларов президент страны Ашраф Гани. В понедельник и вторник, 16 и 17 августа, шла эвакуация иностранцев, в первую очередь американцев, через столичный аэропорт, а также афганцев, некоторые из которых погибли, пытаясь проникнуть в улетающие самолеты.

Вот каково мнение о развитии афганского кризиса и его влиянии на Россию у директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковника запаса Семена Багдасарова.

ПОСТУПАТЬ КАК КИТАЙ

- Семен Аркадьевич, чем России грозит воцарение талибов в Афганистане?

- Очень многое будет зависеть от нас. Талибы* запрещены у нас, но они готовы улучшать отношения с Россией. О чем свидетельствует посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов, который вчера был у меня в эфире.

- У нас какие к талибам вопросы?

- Есть два главных вопрос — борьба с наркотрафиком и чтобы России не втянуться в возможный конфликт на афгано-таджикской границе.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

- А как они с наркотрафиком смогут справиться — и захотят ли?

- Один из их главных тезисов: за распространение наркотиков - смертная казнь. В свое время основатель Талибана* Мулла Омар такое делал в канун ввода американских войск, в 2000-м — казнил за выращивание. И почти свел наркотики к нулю.

- Так полстраны пришлось бы казнить?

- Вы Афганистан плохо знаете. Несколько десятков расстреляли — и все поняли все. А после вхождения американцев этот бизнес поощрялся с самого верха. И при президенте Хамиде Карзае, и при президенте Ашрафе Гани, который сбежал в вертолете, набитом долларами, наркотиками стали заниматься полстраны. И это поощрялись с самого верха - ну либо на это закрывались глаза.

Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из Кабула на вертолёте. Фото: REUTERS

- Ну вот талибы взяли Кабул и большинство столиц провинций...

- Мы, в общем, заинтересованы, чтобы они взяли под контроль все административные центры. Почему? Потому что там есть запрещенные в России Исламское государство, и Исламское движение Афганистана. И еще десятка полтора экстремистских организаций. Талибан объявил игиловцев* своими врагами. Ну и кто там дал клятву на верность исламскому государству?

- В этом хитросплетении исламистов нам то как быть?

- Нам надо поступить как китайцам. Когда один из лидеров Талибана приехал в Пекин, то глава МИДа Китая обратился к нему за гарантиями, что Исламское движение Восточного Туркестана (запрещенное в России — ред.), никак не будет тревожить территорию КНР.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ТАДЖИКАМИ?

- России таких гарантий пока никто не давал?

- Пока подобные организации в Афганистане существуют, то организовать провокацию, особенно в северном направлении —для них вообще без проблем. На Памирском направлении известны 5- 6 участков, где последние лет 15 нет ни пограничников, ни подразделений нашей 201-й военной базы в Таджикистане. Там нет никого. И провокации, прорыв границы возможен — но, скорее, не со стороны талибов.

- Нам во внутриафганский конфликт ввязывать не надо — да и поздно уже?

- Не надо. Это может стать крупнейшей ошибкой и закончиться печально. Хотя об этом мечтают, например, на Украине. Чтобы подобного не произошло, мы должны взять под контроль ситуацию с отношениями союзников с диаспорами — ведь в Афганистане живет в два раза больше таджиков, чем в самом Таджикистане. И там есть люди, мечтающие об «объединении разъединенного народа». Туда, на северо-восток Афганистана улетел сын Ахмад шаха Масуда — наш посол назвал его «ядовитым антиталибом». Так вот, он улетел в Панджшерскую долину. И возникает вопрос - откуда они собираются получать снабжение? Сами они через Афганский Бадахшан могут выйти на Горный Бадахшан. А нам надо сделать все, чтобы у Душанбе и мысли не возникло помогать своим соплеменникам.

- И нам важно быстрее наладить нормальные отношения с талибами, которые у нас пока вроде как запрещены?

- Думаю, американцы будут делать все, чтобы этот гриф «запрещенной организации» с талибов не был снят. Процесс давления на талибов не остановится. Американцы продолжат твердить про «выполнение прав человека». Они потерпели военно-политическое поражение, а теперь хотят взять реванш по линии дипломатии.

СССР УХОДИЛ ПО-ДРУГОМУ

- Наши первые действия на южном направлении?

- Например, надо бы отправить в Кабул десяток самолетов с гуманитаркой — в срочном плане. Мы покажем, что готовы оказывать народу Афганистана помощь. И мы правильно делаем, что идем на контакт, готовы работать с тем руководством страны, которое там утвердится.

- В том числе и потому мы никого не эвакуировали из нашего посольства — в отличие от большинства западных стран?

- Правильно делаем. Тем более, вчера мне наш посол в Кабуле подтвердил, что с ними общался. Они взяли под охрану посольство РФ. И они нам предложили: выбирайте любой район Кабула - мы вас проведем под охраной. Сейчас они выказывают максимум уважения.

- Американцы уходят из Афганистана совсем не так, как уходил 32 года назад СССР, 40-я армия?

- Можно и нужно смотреть по результатам. Американцы вложили даже не сотни миллиардов — триллионы долларов за 20 лет. Мы в течении 10 лет от 2 до 3 миллиардов каждый год вкладывали и в гражданское строительство, и в укрепление их армии, в Афганистане. Когда мы уходили, то в штабе Туркестанского военного округа прогнозировали, сколько Наджибулла там без нас продержится. Тогда под Джелалабадом начала наступление Исламская партия Афганистана. К нашему великому удивлению Наджибулла отбил это наступление. Ну, мы там минимально помогли, техникой.

Эвакуация американской военной техники с авиабазы Баграм, июль 2021 г. Фото: REUTERS

- А американцы?

- А американцы давали Наджибулле от трёх до шести месяцев. Он три года продержался. Контролировал долго и центры провинций, и магистрали.

- Ну, а мы его предали?

- Да, мы его предали. К нам приезжали афганцы: дайте боеприпасов, дайте ГСМ! Особенно топливо им было нужно. Но тогда, особенно в последнее время , когда завершалось правление Горбачева, прошла команда — вообще ничего не давать Кабулу. Если бы снабдили топливом их авиацию, танки и БТР, то Наджибулла там долго бы продержался. Его предал и нынешний большой друг турок, генерал Дустум. А у Дустума была 53-я дивизия численностью почти в 40 тысяч человек. Это был резерв Наджибуллы, на который он рассчитывал. Дивизия эта создавалась нами. Дустум способствовал свержению Наджибуллы . Ему Каримов прежде запрещал въезд в Узбекистан, а нынешние разрешили прилететь в Ташкент.

- Американцы тоже предали тех, кого приручили — но тут исход оказался более быстрым?

- У американцев были несопоставимые с нами вложения в армию и в МВД, и в новые афганские структуры — а что толку? Там настолько колоссальные средства —но кто же там такие деньги разворовывал, эти миллиарды и триллионы? И не только ведь афганцами это делалось. Мне и об этом наш посол рассказал.

И хочу напомнить, что я еще десять лет назад прогнозировал именно такое развитие ситуации.

* Запрещенные в России террористические организации

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