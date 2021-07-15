Наследники и наследство Петра Мамонова: что оставил артист и музыкант детям и внукам

Петр Николаевич любил вставлять в интервью последних лет фразу: «В гробу карманов нет, что собрал в душе, с тем и будешь лежать!» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер, поэт и музыкант Петр Мамонов умер от осложнений коронавирусной инфекции 15 июля. 70-летний Мамонов поступил в «Коммунарку» 27 июня в тяжелом состоянии, врачи боролись за его жизнь, но ослабленный болезнью организм не справился. Невестка и жена Мамонова ведут его социальные сети, там появилась запись: «По поводу отпевания и похорон сообщим 16 июля».

Наследники

Петр Николаевич любил вставлять в интервью последних лет фразу: «В гробу карманов нет, что собрал в душе, с тем и будешь лежать!» Еще спрашивал и сам отвечал: «Что после меня останется? Может быть, несколько стихотворений и фильм «Остров». Два года назад Мамонов после инфаркта готовился к операции с тревожным предчувствием: «Все свои виниловые пластиночки распределил и стал думать о смерти». Тогда выжил и вновь принялся работать. Этим летом умирать не собирался – работал в домашней студии, готовился к концертам и юбилейным творческим вечерам.

У Мамонова осталась большая семья – три сына, двое внуков. Первый брак Мамонова длился восемь лет, а распался из-за его разгульного образа жизни. Об этом Петр Николаевич переживал: «Сыну от первого брака сейчас 42 года. Он никакой не творческий человек, чему я очень рад. Простой рабочий человек, занимается распространением средств связи. Мы редко общаемся, но друг друга уважаем. Думаю, что эта ужасная бесчеловечная травма, которую я ему нанес, все-таки ушла из нашей жизни».

Во втором браке у Мамонова родилось двое сыновей. Со второй женой Ольгой они прожили душа в душу сорок лет. Младший сын Петра Николаевича во ВГИКе выучился на оператора. Иван Мамонов востребован в своей профессии. Работал как оператором и с отцом – на съемках картин «Остров», «Царь», «Шапито-шоу». Жена Ивана – филолог Светлана родила ему двух сыновей. Внуки Мамонова уже школьники – Мише 14 лет, Тихону 12 лет. Мамонов детей любил очень. Иван вспоминал трогательный момент из детства: «Мне было 10 лет, я мыл машины. Когда я принес деньги домой, папа похвалил и сказал, что первые заработанные деньги я вставлю в рамку. И вставил, а я тогда расстроился. До сих пор где-то у него эта рамка хранится».

Средний сын артиста и музыканта Даниил занимался бизнесом, долгое время жил в Израиле. Недавно Петр Николаевич в свойственной ему манере, но с большой гордостью этой зимой сказал: «Чудо случилось – средний мой сын платит мне за электричество. Я прямо не верю глазам своим. Сам предложил. Двадцатка в месяц у нас уходит». Двадцать тысяч рублей в месяц за электроэнергию – не мало, но и дом Мамонов выстроил огромный.

Наследство

Коренной москвич Петр Мамонов в столице с женой и детьми жил в «трешке» площадью 50 кв м. Но потом исполнил давнюю мечту и построил дом. Мамонов купил гектар земли в 110 км от Москвы в деревне Ефаново и сразу в стройку вбухал все сбережения - $20 тыс. Фундамент залил 13 на 15 метров, планы были грандиозные, но деньги быстро кончились. Поэтому сначала жили в маленьком доме на своем просторном участке, а достраивали особняк позже с гонорара за фильм «Царь».

Мамонов недавно рассказывал: «У меня дом в восемьсот квадратных метров, у меня три мерседеса, у меня участок гектар земли, где сосны растут, у меня четыре гитары лучших…» Машины у музыканта были уже не новые, а сбережений больших не было. В московской квартире живет семья сына. Дети переезжать в деревню в дом отца вряд ли будут – слишком далеко ездить на работу в Москву. Вдове одной трудно будет управляться в таком огромном доме. Семья еще не думала, как будут решать этот вопрос. У Петра Мамонова осталось четверо наследников – жена и трое сыновей. Между ними будут распределяться авторские отчисления за использование в будущем поэтических, музыкальных произведений, спектаклей Петра Мамонова.

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