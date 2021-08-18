Достаю QR-код из широких штанин: В России все-таки появятся цифровые паспорта

В скором времени бумажные паспорта, как и трудовые книжки, уйдут в прошлое. Их заменят на электронные карты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россиянам опять напомнили, что скоро их ждут электронные паспорта взамен нынешних, бумажных. Как заявил в интервью телеканалу «Россия-24» глава Минцифры Максут Шадаев, принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой планируется к концу 2021 года.

Министр подчеркнул, что карта — более удобный и современный формат хранения данных. А кроме того, пообещал, что будет и вариант для смартфона.

-У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне.

Прототип электронного паспорта власти представили еще в 2019 году. Предполагалось, что переход на них начнется в 2020 году, но работы притормозили из-за пандемии. Последний план, который озвучивался, был таким: с декабря 2021 года первыми в пилотном режиме начнут получать электронные паспорта москвичи — в тех случаях, когда у их бумажного паспорта подошел срок обмена. Затем к эксперименту станут поэтапно подключаться другие регионы — по мере их цифровой продвинутости и готовности. В любом случае, бумажные паспорта всем желающим обещали пока тоже оставить — чтобы граждане не слишком пугались перемен.

Смарт-карта, которая должна прийти на смену привычной «красной книжице» - это такая пластиковая карта с чипом, наподобие банковской (все, включая чип и программное обеспечение — сугубо российского производства). Кроме обычных паспортных данных, туда предполагается «зацифровать» отпечатки пальцев. А по желанию владельца, - и его электронную подпись.

Цифровой паспорт может содержать и дополнительные сведения — например, данные водительского удостоверения. Теоретически туда можно залить какую угодно информацию - хоть весь профиль гражданина с госуслуг. Вопрос только в том, насколько все те конторы, куда сейчас россияне приходят с бумажным паспортом и прочими документами, будут готовы принимать те же данные на смарт-карте или в виде QR-кода. Для этого нужно дополнительное считывающее оборудование и программное обеспечение. А главное, чтобы это все еще и работало как часы, без сбоев.

- Похоже, что сейчас, во многом благодаря пандемии, мы уже более чем готовы к введению умного пластика вместо бумажных паспортов, - комментирует ситуацию директор по стратегическим коммуникациям платформы «Рокет Ворк» Дмитрий Дригайло. - Об этом говорит хотя бы всплеск регистраций на портале Госуслуг в прошлом году — плюс 12 миллионов человек за год. Общее число зарегистрированных уже перевалило за 78 миллионов - это две трети всех граждан. Растет популярность, количество и качество государственных цифровых сервисов для населения. Пандемия вполне подготовила людей к новому формату общения с государством — на экране компьютера или телефона, а не в кабинетах. Еще один звоночек — недавняя отмена некоторых штампов в паспорт. Она говорит о том, что государству уже не обязателен бумажный носитель, нужная информация о гражданине оцифрована и спокойно гуляет между ведомствами. Так что инфраструктура более чем готова. Конечно, переход не будет быстрым. Скорее всего, пойдут по пути мягкой реформации, как это происходит сейчас с электронными трудовыми книжками. В буферный период, год-два, получение смарт-карты будет возможной опцией для желающих. А уже после того, как систему обкатают, новый пластик начнут выдавать всем вместо нынешнего паспорта.

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