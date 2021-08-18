Высокопоставленный американский генерал назвал Россию главной угрозой для США

Командующий Северным командованием вооруженных сил США, генерал Глен Ванхерк. Фото: U.S. Northern Command

«Главнейшей военной угрозой для Соединенных Штатов Америки» назвал Россию командующий Северным командованием вооруженных сил США, генерал Глен Ванхерк.

Такое заявление он сделал в ходе онлайн-конференции под эгидой Центра стратегических и международных исследований, его слова опубликованы на официальном сайте Министерства обороны США.

- Москва разрабатывает новые виды вооружений, которые еще 20 лет назад попросту не существовали, - заявил военноначальник, описывая достижения РФ в области ракетных технологий и подводного флота.

Ужас в сердце генерала Ванхекера вселяют, по его собственному признанию, успехи Москвы в ракетостроении, а также в создании тихих подводных лодок. Он упомянул недавние слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что наша страна ведет работу по созданию гиперзвуковых ракет — в ответ на угрозу стабильности, которую несут США и их союзники по НАТО. «Почему-то» российским властям пришлось не по душе размещение военных баз, оснащенных современным вооружением, в Румынии и других странах в непосредственной близости от границ России.

Досталось от американского генерала не только нашей. Высокопоставленный командующий приложил и КНР, подчеркнув, что «Москва и Пекин разработали весьма продвинутые инструменты для борьбы в киберпространстве и космосе».

Надо сказать, что видеть в России угрозу — уже общее место у стран Запада. Так, ближайший союзник Соединенных Штатов Великобритания вовсе включила нашу страну в качестве потенциального врага в военную концепцию.