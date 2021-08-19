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ЗДОРОВЬЕ19 августа 2021 7:00

Врач рассказал, может ли прививка от гриппа защитить от коронавируса детей

Вакцина против коронавируса пока не одобрена для несовершеннолетних. Поэтому перед многими родителями встает вопрос, как защитить ребенка от инфекции
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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С приближением учебного года встает вопрос, стоит ли прививать их от гриппа, и поможет ли это защитить их от коронавируса

С приближением учебного года встает вопрос, стоит ли прививать их от гриппа, и поможет ли это защитить их от коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже второй год ученые всего мира пытаются понять, как влияет сезонная вакцинация от гриппа на ход эпидемии коронавируса и может ли она пойти на пользу тем группам населения, которым по каким-то причинам сейчас нет возможности сделать прививку от ковида. Команда ученых из Медицинской школы Миллера при Университете Майами доказала, что взрослые люди, привитые от гриппа в сроки от полугода до двух недель до того, как у них был диагностирован ковид, значительно реже имели тяжелые осложнения от коронавируса, такие как образование тромбов, инсульты и заражение крови. С приближением учебного года и времени, когда дети возвращаются в садики и школы, встает вопрос, стоит ли прививать их от гриппа, и поможет ли это защитить их от коронавируса, ведь для детей прививка от ковида пока не одобрена для гражданского применения (идут клинические исследования). «Комсомолка» спросила об этом врача – педиатра, вакцинолога, руководителя одного из московских медицинских центров Евгения Тимакова.

- Детей можно прививать от гриппа начиная с 6-ти месячного возраста. Особенно важна такая прививка для социально активных детей, тех, кто постоянно общается с другими людьми не из числа близких родственников, как со сверстниками, так и со взрослыми, - отмечает врач. - Если ребенок уже перенес коронавирусную инфекцию, то делать прививку от гриппа стоит не раньше, чем через месяц – два после того, как он выздоровел. Подольше следует выждать в том случае, если коронавирусная инфекция проходила сложно.

Впрочем, прививаться от гриппа стоит и для того, чтобы защититься именно от него, потому что одновременное протекание двух инфекций в разы утяжеляет состояние человека и часто приводит к смертельным исходам, напоминает наш эксперт. Исследования, подтверждающие это, были проведены еще в самом начале пандемии, в том числе и в Китае, где на фоне высокой заболеваемости гриппом впервые ярко стартовал коронавирус.

- Прививаться от гриппа важно, учитывая, что коронавирус и грипп имеют одни и те же органы – мишени (легкие, сердечно-сосудистая система, - прим. ред.). Механизм воздействия на эти органы у инфекций разный: грипп, образно говоря, внедряется в орган и «пилит» его, а коронавирус – внедряется и «взрывает», - говорит Евгений Тимаков. – Соответственно, защита хотя бы от одного вируса, будет работать и против более тяжелого протекания инфекции, вызванной другим вирусом, более агрессивным.

Надо помнить и о том, что есть и еще одна инфекция, которая очень тяжело протекает у детей – пневмококковая. Взрослые зачастую являются носителями этой инфекции, часто без ярких симптомов, и заражают детей. Вдобавок, в ситуации, когда иммунитет уже активно работает над тем, чтобы подавить коронавирус или грипп, человек болен и ослаблен, в дело может вступить пневмококк и развить серьезно и быстро воспаление легких.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Каким образом прививки от гриппа и от пневмококка могут сработать в пользу здоровья ребенка, если он столкнется с коронавирусом?

- Прививка от гриппа стимулирует выработку антител от гриппа, но одновременно стимулирует, бодрит так называемый неспецифический (врожденный) иммунитет, - объясняет Евгений Тимаков.

А поскольку организм находится, что называется, «начеку», при встрече с коронавирусом или другой инфекцией иммунный ответ развивается значительно быстрее. А значит, вирус не успеет проникнуть так глубоко, как мог бы у непривитого человека.

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