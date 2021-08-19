Врач рассказал, может ли прививка от гриппа защитить от коронавируса детей

С приближением учебного года встает вопрос, стоит ли прививать их от гриппа, и поможет ли это защитить их от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже второй год ученые всего мира пытаются понять, как влияет сезонная вакцинация от гриппа на ход эпидемии коронавируса и может ли она пойти на пользу тем группам населения, которым по каким-то причинам сейчас нет возможности сделать прививку от ковида. Команда ученых из Медицинской школы Миллера при Университете Майами доказала, что взрослые люди, привитые от гриппа в сроки от полугода до двух недель до того, как у них был диагностирован ковид, значительно реже имели тяжелые осложнения от коронавируса, такие как образование тромбов, инсульты и заражение крови. С приближением учебного года и времени, когда дети возвращаются в садики и школы, встает вопрос, стоит ли прививать их от гриппа, и поможет ли это защитить их от коронавируса, ведь для детей прививка от ковида пока не одобрена для гражданского применения (идут клинические исследования). «Комсомолка» спросила об этом врача – педиатра, вакцинолога, руководителя одного из московских медицинских центров Евгения Тимакова.

- Детей можно прививать от гриппа начиная с 6-ти месячного возраста. Особенно важна такая прививка для социально активных детей, тех, кто постоянно общается с другими людьми не из числа близких родственников, как со сверстниками, так и со взрослыми, - отмечает врач. - Если ребенок уже перенес коронавирусную инфекцию, то делать прививку от гриппа стоит не раньше, чем через месяц – два после того, как он выздоровел. Подольше следует выждать в том случае, если коронавирусная инфекция проходила сложно.

Впрочем, прививаться от гриппа стоит и для того, чтобы защититься именно от него, потому что одновременное протекание двух инфекций в разы утяжеляет состояние человека и часто приводит к смертельным исходам, напоминает наш эксперт. Исследования, подтверждающие это, были проведены еще в самом начале пандемии, в том числе и в Китае, где на фоне высокой заболеваемости гриппом впервые ярко стартовал коронавирус.

- Прививаться от гриппа важно, учитывая, что коронавирус и грипп имеют одни и те же органы – мишени (легкие, сердечно-сосудистая система, - прим. ред.). Механизм воздействия на эти органы у инфекций разный: грипп, образно говоря, внедряется в орган и «пилит» его, а коронавирус – внедряется и «взрывает», - говорит Евгений Тимаков. – Соответственно, защита хотя бы от одного вируса, будет работать и против более тяжелого протекания инфекции, вызванной другим вирусом, более агрессивным.

Надо помнить и о том, что есть и еще одна инфекция, которая очень тяжело протекает у детей – пневмококковая. Взрослые зачастую являются носителями этой инфекции, часто без ярких симптомов, и заражают детей. Вдобавок, в ситуации, когда иммунитет уже активно работает над тем, чтобы подавить коронавирус или грипп, человек болен и ослаблен, в дело может вступить пневмококк и развить серьезно и быстро воспаление легких.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Каким образом прививки от гриппа и от пневмококка могут сработать в пользу здоровья ребенка, если он столкнется с коронавирусом?

- Прививка от гриппа стимулирует выработку антител от гриппа, но одновременно стимулирует, бодрит так называемый неспецифический (врожденный) иммунитет, - объясняет Евгений Тимаков.

А поскольку организм находится, что называется, «начеку», при встрече с коронавирусом или другой инфекцией иммунный ответ развивается значительно быстрее. А значит, вирус не успеет проникнуть так глубоко, как мог бы у непривитого человека.

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