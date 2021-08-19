«С убийцей «колбасного короля» мы попрощались в лесу»: Что рассказал сбежавший из изолятора Александр Бутнару

Прошел первый допрос бежавших из СИЗО в Истре. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Минувшей ночью в изолятор временного содержания подмосковной Истры доставили еще одного мужчину, совершившего 6 августа побег из этого самого ИВС. Александра Бутнару.

Напомним, по версии следствия дежурный не закрыл окошко на двери одной из камер, через которое арестанты сумели раскурочить внешний замок. Сбежали пять человек - обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Маругова Александр Мавриди, а также четверо уроженцев Молдовы, проходивших по делу о серии домовых краж. Спустя неделю в Подольске задержали первых двух беглецов - Дениса Грозаву и Ивана Цуркану. Третий, Николай Тетеря, сдался в полицию сам. Вчера утром стало известно о четвертом задержанном - Александр Бутнару прятался у знакомых в Нижегородской области.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после побега уголовники разделились. Однако Бутнару уходил вместе с Мавриди, который считается самым опасным преступником из всей пятерки. Мавриди до сих пор ищут.

- На первом допросе Бутнару заявил, что с убийцей «колбасного короля» они расстались спустя сутки с лишним после побега, 7 августа. Говорит - где-то в лесу под Лобней, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Решили, что поодиночке прятаться будет проще. Мавриди, по словам Бутнару, не делился с ним планами, куда побежит.

Напомним, после побега многие эксперты недоумевали, зачем же совершили побег уроженцы Молдовы, которых судили за кражу. Сроки им вряд ли светили большие, а за побег дают еще до пяти лет сверху. С Мавриди все было понятно - за убийство, похищение человека и мошенничество ему могли дать до пожизненного.

- На момент побега суд над молдаванами был в финальной стадии, оставалось одно заседание, - говорит источник. - Конкретно для Бутнару прокурор попросил 14 лет колонии, потому что помимо краж у него были эпизоды с грабежами и разбойными нападениями на дома. Беглецы говорят, что решили сбежать, потому что были уверены, что сумеют затеряться. При этом утверждают, что план созрел чуть ли не спонтанно. По крайней мере, после выхода из изолятора они чуть ли не на ходу решали, куда дальше податься. Вспоминали, у кого из надежных знакомых можно укрыться.

- Пойманные беглецы утверждали, что бежать из изолятора придумали именно они. А Мавриди якобы случайно оказался у них в камере и тоже согласился бежать. Хотя многие уверены, что Мавриди специально попросился в камеру к шустрым домушникам, которые нужны были, чтобы открыть дверь камеры и другие двери изолятора.

- Нет, уроженцы Молдовы продолжают настаивать, что Александр Мавриди не был инициатором побега.

- Они признают, что был подкуп сотрудников изолятора?

- Этот вопрос пока не стоит комментировать в интересах следствия. Идет расследование.

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